UTESA gradúa a 656 profesionales en Santiago y rinde homenaje póstumo a Lily Rodríguez

La Universidad Tecnológica de Santiago invistió a 656 nuevos profesionales durante su Centésima Sexta Graduación Ordinaria de la sede Santiago. ( CORTESÍA UTESA )

La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) invistió este sábado a 656 nuevos profesionales de grado y posgrado durante su centésima sexta graduación ordinaria de la sede de Santiago, ceremonia en la que también rindió homenaje póstumo a la rectora Lily Rodríguez González de Eloy.

Al inicio del acto, celebrado en la Gran Arena del Cibao, las autoridades universitarias, los graduandos y sus familiares guardaron un minuto de silencio en memoria de Rodríguez González de Eloy, quien se desempeñaba como rectora de la sede.

Durante el discurso de orden, la vicerrectora académica, Maira Vargas, exhortó a los graduandos a ejercer sus profesiones con principios y valores. Señaló que la innovación debe estar acompañada de responsabilidad.

"Graduandos, nunca olviden una verdad fundamental: la innovación sin valores es solamente velocidad; la innovación guiada por valores se convierte en verdadero progreso", expresó Vargas.

Datos de la graduación

De los 656 nuevos profesionales, el 63 % son mujeres y el 37 % hombres, según los datos ofrecidos por la universidad.

En el nivel de grado fueron investidos 116 profesionales de Arquitectura e Ingenierías, 224 de Ciencias de la Salud, 136 de Ciencias Económicas y Sociales y 112 de Ciencias y Humanidades.

Otros 68 graduandos completaron programas de posgrado.

Testimonio de una graduada

En representación de la promoción habló Diana González de Jesús, graduada de Veterinaria y Zootecnia, quien obtuvo el mayor índice académico de la promoción.

"Hoy, no solo celebramos un título sino, también, el lugar donde se forjó. UTESA fue mucho más que un edificio con aulas, fue la Institución que nos abrió sus puertas, nos formó, nos enseñó a pensar, a cuestionar y a crecer", manifestó.

González de Jesús agradeció a la universidad por la formación recibida y las herramientas adquiridas para enfrentar los desafíos profesionales.

"Gracias, UTESA, por darnos las herramientas para enfrentar los retos que vienen. Con orgullo llevaremos tu nombre", agregó.

La ceremonia contó con la participación de miembros del Consejo Directivo de la sede, integrantes del Claustro Universitario, representantes académicos y administrativos, docentes y familiares de los graduandos.

La mesa de honor estuvo integrada por Maira Vargas, vicerrectora académica; Josefina Cruz de Santos, vicerrectora de la Secretaría General; Luis Gómez Luciano, vicerrector de Investigación y Producción Científica, y Raquel De Castro, vicerrectora de Posgrado y Educación Continuada.

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