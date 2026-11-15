La ADP volverá a afectar la docencia con llamado a protesta el miércoles

La ADP convoca a una concentración el próximo miércoles frente al Ministerio de Educación. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) convocó al magisterio nacional a concentrarse el miércoles 18 de noviembre frente al Ministerio de Educación (Minerd), en medio de una serie de paros y recortes de horario que afectan la docencia en el interior del país.

El gremio reclama el pago de incentivos y retroactivos de la evaluación del desempeño docente. En su comunicado, no precisó cuántos centros podrían verse afectados por la movilización.

Menos horas de clase y nuevos paros

En Bonao, la seccional de la ADP dispuso que los estudiantes salgan a las 12:30 p. m. cada viernes desde el 6 de noviembre. La medida puede restar entre una y tres horas y media de clase por jornada, según la tanda y el nivel educativo.

El viernes 13, la seccional advirtió que suspendería la docencia por tiempo indefinido desde el lunes 16 si la Policía Nacional no ofrecía disculpas públicas por los incidentes ocurridos durante una protesta frente a Edenorte.

La advertencia se produjo pese a que el Tribunal Constitucional (TC) estableció en 2019 que las paralizaciones prolongadas e indiscriminadas de la enseñanza pública pueden vulnerar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes.

En Monción, Santiago Rodríguez, la seccional anunció que, a partir del 10 de noviembre, los estudiantes saldrían a la 1:00 p. m., mientras los maestros permanecerían en los planteles hasta las 3:00 p. m.

En Duarte y Hermanas Mirabal, las seccionales mantienen desde octubre un calendario de movilizaciones que incluye un paro de dos días, el 2 y el 3 de diciembre. Entre sus reclamos figuran los pagos de la evaluación docente y mejoras en la infraestructura escolar.

El reclamo por los pagos

Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, afirmó que más de 7,000 maestros siguen a la espera del retroactivo, pese a que la evaluación concluyó el 29 de julio. El Minerd informó el 25 de octubre que había completado ese pago al 99.29 % de los docentes evaluados.

De La Rosa señaló que las apelaciones y solicitudes de revisión llevan más de 100 días sin resolverse, frente a un plazo máximo de 45 días.

La ADP también acudirá al Congreso

El martes 17 de noviembre, dirigentes de las seccionales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo depositarán un documento ante el Congreso Nacional para reclamar que el Presupuesto General del Estado de 2027 cumplan con el 4 % del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria.

Según De La Rosa, el proyecto contempla una asignación equivalente al 3.81 % del PIB.

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