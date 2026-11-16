La institución aseguró que mantiene las gestiones administrativas para cumplir los acuerdos establecidos con la ADP. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este lunes que trabaja para completar, antes de finalizar 2026, los pagos retroactivos pendientes a los docentes que califican en la Evaluación del Desempeño Docente (EDD), como parte de los acuerdos establecidos con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

La institución explicó que durante octubre y noviembre realizó pagos correspondientes al retroactivo y que mantiene en curso las gestiones administrativas para completar los casos pendientes.

Según el Minerd, estos procedimientos fueron establecidos y socializados con el gremio magisterial.

Asimismo, reiteró que los incentivos económicos derivados de los resultados de la evaluación comenzarán a aplicarse en enero de 2027, con la ejecución del presupuesto del próximo año, conforme a lo acordado con la ADP.

Reclamaciones pendientes

El Ministerio de Educación indicó que la Comisión Técnica encargada de analizar las reclamaciones de los docentes se encuentra en la fase final del proceso.

Detalló que la comisión continúa remitiendo los expedientes correspondientes a la Dirección de Gestión Humana para gestionar los pagos que procedan, de acuerdo con los resultados de la evaluación y los requisitos establecidos.

La institución señaló que mantiene la coordinación con la ADP para dar seguimiento a las reclamaciones pendientes y garantizar la aplicación de los beneficios económicos contemplados en los acuerdos.

Además, reafirmó su disposición de continuar abordando cualquier situación relacionada con la evaluación mediante el diálogo y los canales institucionales establecidos con el gremio.

El Minerd aseguró que continuará informando sobre los avances del proceso y las gestiones para cumplir los compromisos asumidos con los docentes.