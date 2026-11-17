El 17.4 % de los adolescentes dominicanos de 15 a 17 años no asiste a ningún centro educativo, una proporción que aumenta al 24.7 % entre los jóvenes de los hogares más pobres y al 22.1 % en las zonas rurales, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025).

La investigación, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), revela que la asistencia escolar disminuye conforme aumenta la edad de los estudiantes.

Mientras el 94.1 % de los niños en edad de cursar primaria asiste a ese nivel o uno superior, la proporción desciende al 77.5 % entre quienes deberían cursar el primer ciclo de secundaria y al 68 % entre los adolescentes en edad de asistir al segundo ciclo.

En primaria, el 4.5 % de los niños está fuera de la escuela. La proporción aumenta al 7.5 % entre los jóvenes de 12 a 14 años y alcanza el 17.4 % entre los de 15 a 17 años.

Este último grupo corresponde a los estudiantes que, por su edad, deberían cursar cuarto, quinto o sexto de secundaria.

Las diferencias también se presentan por sexo. Entre los varones de 15 a 17 años, el 18.6 % está fuera de la escuela, frente al 16.1 % de las adolescentes.

Enriquillo encabeza las regiones con más adolescentes fuera de las aulas

Enriquillo, integrada por Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, presenta la mayor proporción de adolescentes de 15 a 17 años fuera de la escuela, con el 21 %.

Le siguen Valdesia, con el 19.5 %; Cibao Noroeste, con el 19.2 %; y Yuma, con el 19 %.

Los porcentajes más bajos corresponden a Cibao Sur, con el 14.2 %, y Cibao Nordeste, con el 14.9 %.

Sin embargo, cuando se examina la asistencia al segundo ciclo de secundaria, El Valle aparece como la región con mayores dificultades.

Solamente el 55.1 % de los adolescentes de 15 a 17 años de esta región asiste al nivel correspondiente a su edad o uno superior. Le siguen Yuma, con el 58.1 %, y Enriquillo, con el 58.4 %.

En contraste, Higuamo registra la mayor asistencia, con el 77.1 %, seguida de Valdesia, con el 73.7 %.

El rezago escolar aparece desde el primer ciclo de secundaria. En El Valle, el 26.7 % de los adolescentes de 12 a 14 años todavía cursa primaria. En Enriquillo, el porcentaje alcanza el 26.6 %.

Además, entre los estudiantes matriculados en secundaria baja, el 15.8 % tiene dos o más años de sobreedad para el grado que cursa.

La proporción alcanza el 24.8 % en El Valle y Yuma, frente al 10 % registrado en Cibao Norte.

Las mayores diferencias están entre pobres y ricos

La situación económica del hogar marca una diferencia considerable en la asistencia y finalización de los estudios secundarios.

Entre los adolescentes de 15 a 17 años del quintil más pobre, el 24.7 % está fuera de la escuela, frente al 12.2 % del quintil más rico.

Asimismo, solamente el 49 % de los jóvenes más pobres asiste al segundo ciclo de secundaria o un nivel superior, mientras que entre los más ricos la proporción alcanza el 82 %.

La brecha es todavía mayor en la finalización de los estudios.

La ENHOGAR-MICS 2025 establece que el 61.8 % de los jóvenes de 20 a 22 años ha completado el segundo ciclo de secundaria.

Sin embargo, entre los jóvenes del quintil más pobre, la tasa de finalización es del 23.5 %, frente al 89.6 % del grupo más rico.

La diferencia alcanza 66.1 puntos porcentuales.

También existen diferencias por sexo. El 73.1 % de las mujeres ha completado ese nivel educativo, frente al 51.2 % de los hombres.

En el ámbito regional, Ozama o Metropolitana registra la mayor tasa de finalización, con el 67.2 %, mientras que Yuma presenta la menor, con el 53.2 %.

Comparación con 2019

La ENHOGAR-MICS 2019 había estimado que el 16.4 % de los adolescentes en edad de cursar el segundo ciclo de secundaria estaba fuera de la escuela.

En 2025, el indicador se sitúa en el 17.4 %, una diferencia de un punto porcentual.

Durante ese mismo período, la asistencia neta ajustada al segundo ciclo pasó del 65.8 % al 68 %.

Los resultados muestran que la permanencia y el avance escolar siguen presentando diferencias importantes entre regiones y grupos económicos, especialmente durante los últimos tres años de secundaria.