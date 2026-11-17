Gremio de maestros que acudió al Congreso a reclamar el 4 %. ( ISMAEL HIRALDO )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reclamó este martes al Congreso Nacional modificar el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 e incluir 18,214 millones de pesos adicionales para el Ministerio de Educación, a fin de completar el 4 % del producto interno bruto (PIB) que, según el gremio, corresponde asignar a la educación preuniversitaria.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, explicó que el proyecto depositado por el Poder Ejecutivo contempla 365,570.4 millones de pesos para Educación, pero, según sus cálculos, la partida debería ser de 383,784.1 millones de pesos, tomando como referencia un PIB estimado de 9.59 billones para el 2027.

Reclamo presupuestario

Hidalgo acudió a la Cámara de Diputados acompañado de una delegación de maestros para solicitar a los legisladores que introduzcan las modificaciones necesarias durante el estudio de la pieza y dijo que los recursos propuestos "son insuficientes" para atender las necesidades de las escuelas.

Indicó que las escuelas requieren cerca de 22,000 millones para mejorar sus condiciones sanitarias, una cifra superior a los recursos que se darían si se aplica el 4 %.

Hidalgo cuestionó que, además de aprobarse partidas inferiores a las que reclama el gremio, el Ministerio de Educación no haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados.

En ese sentido, afirmó que entre 2022 y 2025 quedaron sin ejecutarse 41,537.6 millones de pesos.

Protestas si no son escuchados

El gremio pidió a los diputados y senadores asumir la revisión del presupuesto para garantizar los recursos que, a su juicio, necesita la educación pública para mejorar sus condiciones y ampliar la cobertura.

Hidalgo advirtió que la ADP dará seguimiento al proyecto durante su discusión en el Congreso y agregó que, si no se atiende su demanda, los profesores se movilizarán en protesta hasta la explanada del Congreso Nacional.