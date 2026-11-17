Tercera ceremonia de graduación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) celebrada en Barahona. ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Fundación Central Barahona, brazo social del Consorcio Azucarero Central (CAC), y la Junta Campesina del Valle de Neiba graduaron la tarde de este martes a 522 personas en distintas áreas técnicas, como parte de una iniciativa orientada al desarrollo social y económico de las comunidades de la región Enriquillo.

Durante la tercera ceremonia de graduación, celebrada en Barahona, fueron entregados certificados a participantes capacitados en electricidad, repostería, oratoria, soldadura, farmacia y otras especialidades.

Gregorio Montero, presidente de la Junta Campesina del Valle de Neiba, informó que la iniciativa contemplaba inicialmente la capacitación de unas 1,000 personas; sin embargo, con esta nueva promoción se ha alcanzado la cifra de alrededor de 1,400 beneficiarios.

El dirigente comunitario agradeció el respaldo del Consorcio Azucarero Central y manifestó su preocupación por la escasa participación de los jóvenes varones en los programas de formación, por lo que los exhortó a aprovechar las oportunidades de capacitación.

Asimismo, solicitó apoyo para la instalación de un taller de costura que permita ampliar las oportunidades de formación y emprendimiento en las comunidades.

Capacitación en curso

Luis Manuel Rodríguez, subdirector nacional del Infotep, explicó que la alianza estratégica, concebida en 2023 y oficializada en 2024, tiene como objetivo promover la transformación integral de los habitantes de la región Sur mediante la formación técnico-profesional.

Precisó que actualmente hay otras 428 personas en proceso de capacitación, de las cuales el 88 % son mujeres y el 12 % hombres.

El funcionario destacó que la articulación entre el Estado, el sector empresarial y las organizaciones comunitarias ha permitido llevar la formación técnica a comunidades vulnerables de la región Enriquillo.

Rodríguez exhortó a los graduados a continuar capacitándose y aplicar los conocimientos adquiridos para impulsar el desarrollo de sus comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/ticia-97-c012dab0.jpg Fueron graduadas 522 personas en distintas áreas técnicas. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

Compromiso con el desarrollo

De su lado, José Antonio García, representante de la Fundación Central Barahona y ejecutivo del Consorcio Azucarero Central (CAC), resaltó el trabajo realizado por los equipos de las instituciones involucradas para garantizar los materiales, espacios y facilitadores necesarios para impartir los cursos.

García destacó la importancia de la educación y el conocimiento como herramientas de transformación social e instó a los egresados a vencer el miedo a emprender y aprovechar los conocimientos adquiridos para generar oportunidades de crecimiento personal y económico.

Igualmente, expresó el compromiso de continuar respaldando iniciativas que contribuyan al desarrollo de las comunidades de la región sur.

Mensaje a los graduados

En representación de los graduados, Everson Beltré expresó su agradecimiento a las instituciones que respaldaron el programa, así como a los instructores y familiares que acompañaron a los participantes durante su proceso de formación.

Manifestó que los certificados recibidos no deben quedarse en un simple documento, sino convertirse en herramientas para trabajar, producir, emprender y transformar la realidad de sus familias y comunidades.

En tanto, la gobernadora provincial de Barahona, Oneida Féliz, envió un mensaje de aliento a los jóvenes, exhortándolos a no desmayar en sus aspiraciones y continuar trabajando por un mejor futuro.

En la ceremonia también estuvo presente Luis Enrique Leoncio, alcalde de la Junta Distrital de El Palmar, en la zona cañera, quien destacó el papel de los graduados como esperanza de la región sur y los motivó a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación.

En la actividad participaron, además, Santa Cuevas, directora regional del Infotep; Elvis Céspedes, encargado de la oficina satélite de esa institución, así como autoridades civiles, líderes comunitarios, facilitadores y familiares de los graduados.