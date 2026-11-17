Los educadores realizaron un piquete frente a las instalaciones de la Regional 03 de Educación, ubicada en el edificio de Oficinas Públicas de Azua. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Ante el alegado incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación (Minerd), maestros de la provincia de Azua retomaron este martes sus jornadas de protesta para exigir el nombramiento del personal docente y administrativo que requieren los centros educativos de esta demarcación.

Los educadores realizaron un piquete frente a las instalaciones de la Regional 03 de Educación, ubicada en el edificio de Oficinas Públicas de Azua, luego de participar en una asamblea celebrada en el Liceo Román Bardogliotti de Castro.

Portando pancartas y banderas, los manifestantes expresaron su inconformidad con la falta de respuestas concretas a las reivindicaciones planteadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Azua.

Reacción de los docentes

La reanudación de las protestas se produce luego de que dirigentes del gremio magisterial sostuvieran una reunión con el ministro de Educación, en la que acordaron levantar la huelga bajo el compromiso de gestionar el nombramiento del personal faltante en los planteles escolares.

Sin embargo, los docentes aseguran que los compromisos asumidos por las autoridades educativas no se han materializado, situación que ha motivado la reactivación de las acciones reivindicativas.

Demandas de los educadores

Los profesores advirtieron que mantendrán su lucha hasta que las autoridades del Ministerio de Educación ofrezcan soluciones concretas a las necesidades que afectan el funcionamiento de los centros educativos de la provincia.

La posición del Ministerio de Educación respecto a los reclamos no figura en las informaciones suministradas.