La directora del Infotep, Maira Morla, junto a los graduandos de la región Sur. ( CEDIDA POR EL INFOTEP )

El área agropecuaria concentró el 30 % de los egresados en la graduación ordinaria de la Dirección Regional Sur del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

En la ceremonia, celebrada el pasado viernes, en Barahona, la institución entregó certificados a 1,657 técnicos, 502 de ellos de programas agropecuarios, según informó en un comunicado de prensa.

La capacitación abarcó la producción de cultivos, el manejo de suelos, la preparación de terrenos para la siembra y la aplicación de técnicas como el injerto. Los programas incluyen tanto el cultivo a campo abierto como la producción en ambientes protegidos.

De las aulas al campo

Rosalba Rojas, residente en Padre Las Casas, Azua, recibió su certificación de Técnico Agrónomo mientras cursa la etapa final de la carrera de Agronomía. Trabaja como técnica en una finca de su comunidad, donde aplica lo aprendido sobre la toma de muestras de suelo, los injertos y el acondicionamiento de terrenos.

Dijo que las prácticas le permiten identificar las condiciones adecuadas para la siembra y mejorar la calidad de los cultivos.

Aridia Segura, presidenta de una asociación de mujeres agricultoras, dijo que la capacitación le ha permitido ampliar sus conocimientos y aportar a las actividades productivas de su organización.

Los egresados Ingrid Ramírez y José Pujol destacaron la utilidad del muestreo de suelos, los injertos y la calibración de equipos para sus trabajos y proyectos productivos.

Qué incluye la formación agrícola

Odalis Peña Pérez, facilitador del área agrícola del Infotep, explicó que los programas incluyen manejo ambiental y producción de musáceas, tubérculos, hortalizas a cielo abierto y otros cultivos tropicales.

El instructor señaló que el injerto ocupa un lugar importante en las prácticas porque permite combinar características de distintas plantas. Según las variedades y los patrones utilizados, esta técnica puede mejorar la adaptación, la resistencia y la productividad de los cultivos.

La Dirección Regional Sur del Infotep tiene su sede en Barahona y cuenta con centros de formación en Azua y San Juan. Su oferta agropecuaria incluye programas de tecnología agraria, producción de hortalizas y cultivos a campo abierto y en ambientes protegidos.