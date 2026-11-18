El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, hace el anuncio sobre las becas. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD )

El Ministerio de la Juventud lanzó este miércoles el programa Generación STEM 2.0, que pone a disposición de jóvenes de todo el país 23,900 becas nacionales e internacionales para su formación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, encabezó el lanzamiento de la iniciativa, que busca fortalecer las competencias digitales de los jóvenes y ampliar sus oportunidades de formación en áreas vinculadas con la innovación y la economía digital.

La oferta académica contempla oportunidades de formación en áreas estratégicas como desarrollo de software, ciencia de datos, análisis de información, redes tecnológicas, ciberseguridad, herramientas digitales, innovación tecnológica y otras disciplinas vinculadas a la economía del conocimiento, sectores considerados fundamentales para la competitividad y el desarrollo productivo de la República Dominicana.

El ministerio dijo que, del total de becas disponibles, 6,900 corresponden a instituciones nacionales y 17,000 a centros académicos internacionales.

Las becas nacionales se distribuirán entre el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), con 1,900, y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), con 5,000.

En tanto, las 17,000 becas internacionales se ofrecerán mediante alianzas con EUDE Business School, Formato Educativo, UNINI Miami, UNIR, Oracle SDI y Spain Business School.

Cómo aplicar

Los jóvenes interesados en acceder a las oportunidades de formación podrán presentar sus solicitudes a través de la plataforma Beca Tu Futuro.

Según informó el Ministerio de la Juventud en una nota de prensa los programas incluyen formación técnica, cursos especializados, diplomados, licenciaturas y maestrías en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

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