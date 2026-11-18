Politécnico Ulises Francisco Espaillat, uno de los centros educativos donde no se impartió docencia este miércoles ( ANEUDY TAVÁREZ )

Cerca de 90 mil estudiantes del sistema educativo público se quedaron sin docencia este miércoles debido al paro de labores convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en varias seccionales de la provincia.

La paralización abarcó alrededor de 290 centros educativos de las seccionales Santiago de los Caballeros, Santiago Oeste, Santiago Noreste, Navarrete, Licey al Medio, Puñal, Baitoa, Sabana Iglesia y El Caimito.

Miguel Jorge, presidente provincial de la ADP, explicó que la protesta responde a demandas que llevan años sin ser atendidas por las autoridades educativas, entre ellas el déficit de docentes, personal administrativo y de apoyo en los planteles escolares.

Jorge también criticó los retrasos en la evaluación del desempeño docente, un proceso que, de acuerdo con la legislación, debe realizarse cada tres años.

Indicó que la última evaluación se había realizado en 2017 y que las correspondientes a 2020 y 2023 no se llevaron a cabo.

Señaló que el proceso iniciado en 2025 todavía no ha concluido, pese a que el año 2026 está próximo a finalizar.

Asimismo, denunció que algunos maestros recibieron calificaciones inferiores luego de solicitar una segunda revisión de sus resultados, situación que atribuyó a decisiones del viceministerio de Acreditación y Certificación Docente.

Problemas de infraestructura

Como parte de sus reclamos, Jorge puso de ejemplo las condiciones del Politécnico Ulises Francisco Espaillat, donde aseguró que, pese a la inversión de millones de pesos en trabajos de remozamiento, persisten problemas eléctricos y de drenaje.

Indicó que cuando llueve se acumulan aguas en el plantel, lo que genera condiciones propicias para la proliferación de mosquitos y representa un riesgo para la salud de estudiantes, docentes y demás personal.

Déficit de maestros

Sobre el déficit de profesores en Santiago, el dirigente gremial aseguró que existen centros educativos con tres, cuatro y hasta cinco vacantes docentes.

Citó los casos del Politécnico Altagracia Iglesia de Lora, donde afirmó que faltan profesores de idiomas, y la escuela José de Jesús Hermoso, que también presenta carencias de personal docente.

A estas dificultades agregó la falta de un banco de sustitutos para cubrir las vacantes generadas por licencias médicas, situación que, según dijo, debe ser atendida por las autoridades.

Minerd cuestiona paro

El director provincial de Educación, Pedro Pablo Marte, cuestionó el paro de docencia convocado por la Asociación Dominicana de Profesores, al considerar que la protesta contradice el acuerdo firmado el día anterior entre el gremio magisterial y el Ministerio de Educación para buscar soluciones a las demandas de los docentes.

Marte explicó que en el acuerdo, suscrito a nivel nacional, el Ministerio de Educación se comprometió a completar durante la próxima semana los procesos de evaluación de desempeño pendientes, cuyos resultados permitirán a los maestros recibir los beneficios correspondientes antes de concluir diciembre de 2026.

El funcionario señaló que, como parte de los compromisos asumidos, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP acordó aplazar la parada cívica que estaba convocada para este miércoles 18 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, frente a la sede del Ministerio de Educación.

En ese sentido, consideró contradictorio que se mantengan acciones de protesta mientras existe un compromiso firmado entre las partes para atender las reivindicaciones del magisterio.

El director provincial sostuvo que las manifestaciones no solo afectan la gestión del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, sino que también perjudican directamente a los estudiantes, quienes pierden horas de clases debido a la interrupción de la docencia.