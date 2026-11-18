La Casa de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ubicada en la Ciudad Colonial. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) busca financiar la remodelación de la Casa de la Rectoría, ubicada en la Ciudad Colonial, mediante los recursos que recibirá de un sorteo extraordinario de Navidad que realizará la Lotería Nacional el próximo 21 de diciembre con premios valorados en 134 millones de pesos.

El anuncio genera interrogantes debido a que la universidad cuenta con un presupuesto estatal que contempla recursos para obras y edificaciones. Para 2026, la institución tiene consignados 133,666,954 pesos en el renglón de obras, de los cuales 131,345,954 pesos corresponden a obras en edificaciones y 2,321,000 a infraestructura.

El presupuesto general de la UASD para este año asciende a 16,411,439,756 pesos, de acuerdo con los documentos presupuestarios publicados por la institución.

Sin embargo, la intervención de la Casa de la Rectoría se plantea ahora mediante un mecanismo de recaudación externa, en coordinación con la Lotería Nacional.

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UASD dice no organiza la rifa

El director de Relaciones Públicas de la UASD, Raúl Hernández, explicó a Diario Libre que la universidad no está organizando directamente la rifa, sino que se trata de un sorteo extraordinario que realizará la Lotería Nacional, en virtud de un acuerdo interinstitucional.

"La Universidad Autónoma de Santo Domingo no está haciendo ninguna rifa. Es la Lotería Nacional", enfatizó Hernández, al explicar que una parte de los recursos que se obtengan de la venta de los boletos será destinada a la academia estatal.

Según Hernández, el acuerdo contempla un programa de apoyo a la universidad que, en una primera etapa, tendrá como propósito financiar la restauración de la Casa de la Rectoría. Posteriormente, también se buscará fortalecer los proyectos de investigación de la institución.

Hernández indicó que la Lotería asumirá los costos de los premios y que los ingresos del sorteo serán distribuidos entre la propia entidad, los agentes de venta y la universidad, conforme a lo establecido en el convenio.

No obstante, al momento de la consulta, el director de Relaciones Públicas no ofreció detalles sobre el porcentaje de los ingresos que recibirá la UASD ni el monto que se estima destinar a la intervención del inmueble. Indicó que esos aspectos serían explicados durante una presentación oficial del acuerdo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-50316-pm-6f768702.jpeg Casa de la Rectoría en la Ciudad Colonial. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-50317-pm-016d3fb9.jpeg (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA ) ‹ ›

Una intervención anunciada desde hace años

La iniciativa de remodelación no es nueva. En julio de 2018, la entonces rectora Emma Polanco reconoció el deterioro de la edificación y expresó su interés en rescatarla y convertirla en un museo que recogiera la trayectoria histórica de la institución. Un año después, en enero de 2019, el entonces vicerrector de Extensión, Antonio Medina Calcaño, volvió a referirse al futuro del inmueble y anunció que sería convertido en un gran Museo Universitario, abierto a turistas y al público general, con el propósito de preservar la memoria histórica de la academia.

Pese a esos anuncios, la edificación vuelve a figurar entre las prioridades de intervención de las actuales autoridades universitarias, que asumieron sus funciones hace aproximadamente cuatro meses.

Historia de la casa La Casa de la Rectoría tiene un valor histórico para la institución, pues allí fue fundada la universidad el 28 de octubre de 1538. Actualmente funciona como espacio institucional y de representación, donde se realizan encuentros con funcionarios gubernamentales, rectores, empresarios y otras personalidades de la vida pública.

Un sorteo de más de RD$134 millones en premios

De acuerdo con el material audiovisual promocional difundido en las redes sociales de la Lotería Nacional, el sorteo contempla más de 26,000 premios, valorados en más de 134 millones de pesos.

Los boletos electrónicos e impresos fueron anunciados a un costo de 100 pesos y su comercialización se realizaría mediante bancas de lotería, billeteros, promotores y otros puntos autorizados.

Entre los premios anunciados figuran 50 millones de pesos y un apartamento para el primer lugar; seis millones de pesos y un apartamento para el segundo, y tres millones más un apartamento para el tercero.

También se incluyen 20 bonos para vehículos tipo yipeta, valorados en dos millones de pesos cada uno, además de otros premios de hasta un millón de pesos.

El sorteo está pautado para el lunes 21 de diciembre, a las 9:00 de la noche, con transmisión por el Canal 4 y las plataformas digitales de la Lotería Nacional.

Diario Libre visitó una banca de lotería, donde comprobó que la rifa aparecía en el sistema de consulta de sorteos, aunque los boletos todavía no estaban disponibles para la venta.