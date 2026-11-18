El periodista Freddy Ortiz Pujols presenta la plataforma educativa y de verificación de datos Veridato en un acto en la Biblioteca Nacional en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La ciudadanía dominicana cuenta desde este miércoles con una nueva plataforma educativa y tecnológica orientada a combatir la desinformación, prevenir fraudes digitales y fomentar el pensamiento crítico mediante herramientas de alfabetización mediática y el uso responsable de la inteligencia artificial (IA).

Se trata de Veridato, una iniciativa desarrollada por el periodista Freddy Ortiz Pujols, presentada durante un acto celebrado en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo.

La plataforma busca proporcionar conocimientos y herramientas para que las personas, independientemente de su edad o nivel educativo, aprendan a identificar contenidos engañosos, comprobar fuentes y analizar críticamente las informaciones que reciben y comparten en los entornos digitales.

Durante su intervención, Ortiz Pujols, creador y CEO de Veridato, destacó que se trata de la primera plataforma de verificación de datos y contenidos digitales enfocada en la educación ciudadana.

Explicó que, así como han evolucionado las formas de comunicación y difusión de contenidos falsos, también debe transformarse la educación para preparar a la población frente a los riesgos del entorno digital.

"Presentamos una respuesta educativa para cualquiera. Queremos construir un espacio de vacuna educativa contra el fraude y el engaño" Freddy Ortiz Pujols Periodista “

El periodista relató que la idea surgió durante la pandemia del COVID-19, cuando circularon numerosas informaciones falsas sobre supuestos tratamientos y remedios contra la enfermedad.

Recordó que muchas personas compartían estos mensajes con buenas intenciones, sin comprobar su veracidad, mientras otras recurrían a tratamientos que podían poner en riesgo su salud.

"Una buena intención no convierte una información en verdad", enfatizó al destacar la importancia de comprobar quién publica un contenido, de dónde procede y si está respaldado por fuentes confiables.

Una escuela de defensa personal digital

Ortiz Pujols comparó la iniciativa con una escuela de defensa personal, pero enfocada en enseñar a los ciudadanos a protegerse de los engaños y amenazas que circulan por internet.

El objetivo, explicó, es que las personas adquieran conocimientos preventivos antes de convertirse en víctimas de estafas o contribuir involuntariamente a la difusión de informaciones falsas.

"Queremos que el conocimiento llegue antes de la estafa. Que una pregunta a tiempo evite una acusación injusta", manifestó.

La plataforma, disponible a través de www.veridato.org y en las redes sociales bajo el usuario @veridato, ofrece guías gratuitas, ejercicios prácticos, infografías y materiales educativos sobre verificación de información, seguridad digital e inteligencia artificial.

Método VOCES para verificar informaciones

Entre las principales herramientas presentadas figura el Método VOCES, una estrategia educativa de cinco pasos que busca enseñar a los usuarios a comprobar la veracidad de los contenidos antes de compartirlos.

El procedimiento consiste en verificar quién publica la información, revisar su origen y fecha, confirmar la fuente original, examinar el contexto y consultar una segunda fuente antes de tomar una decisión.

"Queremos enseñar a mirar más allá del primer impulso. No hace falta ser especialista, solo hay que saber hacer las preguntas correctas", sostuvo Ortiz Pujols.

Con este método, la plataforma procura convertir la verificación de datos en un hábito cotidiano, especialmente ante la rapidez con que se difunden noticias, fotografías, videos y mensajes a través de las redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/7edac1a7-edfe-42b3-9bf8-1ef35f59ebcc-19c55e80.jpg VERI es una asistente virtual diseñada para orientar a los usuarios sobre cómo iniciar un proceso de comprobación de información. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Pantallas Seguras para prevenir estafas

Otra de las iniciativas es Pantallas Seguras, un programa dirigido a familias, niños, adolescentes y adultos mayores, que ofrecerá orientación sobre prevención de fraudes, suplantación de identidad, protección de datos personales y otras amenazas digitales.

Ortiz Pujols explicó que el propósito es fortalecer las capacidades de los usuarios para reconocer situaciones de riesgo y utilizar las herramientas tecnológicas de manera segura y responsable.

El periodista consideró que el acceso a dispositivos electrónicos debe estar acompañado de educación sobre sus riesgos y las medidas de protección necesarias.

En ese sentido, sostuvo que el mejor regalo digital para una familia no es únicamente un teléfono nuevo, sino enseñar a sus integrantes a utilizarlo con seguridad.

Enseñarán a utilizar la inteligencia artificial

La plataforma también incorpora contenidos educativos sobre el aprovechamiento responsable de la inteligencia artificial, con énfasis en la identificación de datos incorrectos, contenidos manipulados e informaciones engañosas generadas mediante estas tecnologías.

Como parte de sus herramientas, Veridato cuenta con VERI, una asistente virtual diseñada para orientar a los usuarios sobre cómo iniciar un proceso de comprobación de información.

La herramienta permitirá recibir consultas mediante mensajes de texto y notas de voz, y ofrecerá recomendaciones educativas para contrastar datos y localizar fuentes originales.

Ortiz Pujols aclaró que la asistente virtual no pretende sustituir las fuentes de información ni determinar qué deben creer las personas, sino enseñarles a desarrollar sus propios procesos de verificación.

Formarán a más de 30 universitarios en 2027

Durante el lanzamiento, Ortiz Pujols anunció que, mediante una colaboración con la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Asociación de Egresados de Comunicación Social (Asecos), se formará el primer grupo de Veridatistas Universitarios.

La capacitación gratuita comenzará en enero de 2027, tendrá una duración de dos meses y contará con encuentros presenciales y virtuales.

En esta primera cohorte participarán más de 30 estudiantes, quienes recibirán formación en verificación de datos, alfabetización mediática, pensamiento crítico y prevención de fraudes digitales.

La iniciativa forma parte de la Red de Veridatistas, concebida como una comunidad de voluntarios capacitados para identificar contenidos engañosos y compartir conocimientos de verificación en sus respectivos entornos.

Asimismo, escuelas, colegios, universidades, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas podrán solicitar talleres y capacitaciones gratuitas, sujetos a coordinación y disponibilidad.

Ortiz Pujols consideró que la educación preventiva no debe ser un privilegio y que los conocimientos necesarios para protegerse de los engaños digitales deben estar al alcance de toda la población.

Manifestó que aprender a verificar es un hábito que debe cultivarse diariamente y que el propósito de Veridato es que las personas ingresen a la plataforma con una duda y salgan con una nueva habilidad.

"Antes de creer, comprueba. Antes de compartir, verifica. La verificación empieza por ti", concluyó.