Dirigentes de la ADP junto a maestros en una manifestación. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) convocaron para este viernes marchas, piquetes y paralizaciones en cinco municipios del país, por reclamos que incluyen pagos pendientes, apertura de una segunda tanda docente, condiciones de las escuelas y cuestionamientos a autoridades educativas.

Las movilizaciones están previstas en Azua, Constanza, Cabral, Bonao y Puerto Plata. En esta última demarcación, el gremio dispuso una jornada de brazos caídos, con asistencia de los maestros a los planteles, pero sin estudiantes, a quienes se indicó permanecer en sus hogares.

En Azua de Compostela, docentes del Distrito Educativo 03-01 y miembros de la ADP programaron una marcha desde las 8:00 de la mañana en el parque Juan Pablo Duarte. Reclaman habilitar una segunda tanda de docencia para mejorar sus condiciones salariales.

En Constanza, la seccional encabezada por Raúl Ortiz Comas anunció un paro de 24 horas. Sus demandas comprenden una solución al problema relacionado con un canal que afecta a la escuela Salomé Ureña, inconformidades con la evaluación del desempeño y el pago de retroactivos e incentivos.

También exige las transferencias de fondos a los centros educativos. La convocatoria establece que los docentes de jornada extendida permanecerán en los planteles hasta el mediodía, aunque anuncia una paralización de 24 horas.

Exigen la destitución de directores de centros educativos

En Cabral, la ADP convocó una parada cívica a las 9:00 de la mañana, cerca del parque central, para exigir la destitución de Brailis Morales Yapul, director del Distrito Educativo 01-04.

La seccional, presidida por Dariun Féliz, atribuye al director y al subdirector el uso de actividades institucionales para promover aspiraciones municipales. También denuncia presuntos maltratos a docentes y malas condiciones de los planteles.

En Bonao, Alejandro Martínez encabeza la convocatoria a un piquete frente a los distritos 16-04 y 16-06, por asuntos vinculados con la evaluación del desempeño y la presencia de técnicos cuya designación cuestiona el gremio.

En Puerto Plata, la filial dirigida por Juan Carlos Almonte exige cumplir los acuerdos entre Educación y la ADP y resolver problemas del magisterio y los centros.

La convocatoria puertoplateña contempla horarios reducidos para los profesores durante la jornada. El documento no recoge respuestas de las autoridades educativas a los señalamientos.