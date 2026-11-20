La instalación es la segunda de 12 contempladas en el programa Escuelas en Movimiento. ( ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inauguró este jueves un gimnasio biosaludable en la Escuela Primaria Rubén Darío, en Los Alcarrizos, que beneficiará a más de 600 estudiantes.

La instalación es la segunda de 12 contempladas en el programa Escuelas en Movimiento, una iniciativa que busca incorporar el ejercicio físico a la rutina diaria de los alumnos.

El proyecto procura que los estudiantes dispongan de espacios para ejercitarse dentro de los centros educativos, sin que la actividad física se limite a la práctica de una disciplina deportiva.

Moisés Martínez , autor de la iniciativa , explicó que el objetivo es fomentar hábitos saludables desde la infancia y ampliar las oportunidades de participación de los estudiantes.

, , explicó que el objetivo es desde la infancia y ampliar las oportunidades de participación de los estudiantes.

"No queremos que nuestros estudiantes entiendan la actividad física únicamente como la práctica de un deporte. Queremos que comprendan que mover el cuerpo diariamente es una necesidad para todos, y que estos gimnasios representan una nueva oportunidad para desarrollar hábitos saludables", expresó Martínez.

De acuerdo con el Inefi, la institución prevé continuar la instalación de estos espacios en otros centros educativos hasta completar los 12 gimnasios contemplados en el proyecto.

Antecedentes del programa

El programa Escuelas en Movimiento fue presentado en abril de 2026 por el Inefi y el Observatorio Dominicano del Deporte (Odefar), con el propósito de fomentar la actividad física en las escuelas.

La iniciativa contempla jornadas de sensibilización, guías para estudiantes, gimnasios biosaludables, materiales audiovisuales, retos semanales y una aplicación móvil.