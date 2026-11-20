La vicepresidenta de la República, Raquel Peña en la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó este viernes que más de 25,000 familias culminaron los programas formativos de las Escuelas de Padres y Madres, iniciativas que buscan fortalecer la comunicación en los hogares, acompañar el aprendizaje de los estudiantes y promover una crianza responsable.

Durante su intervención en la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2026, Peña llamó a los docentes a involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos, al considerar que el aprendizaje no depende únicamente de las escuelas, sino también del acompañamiento que reciben los estudiantes en sus hogares.

"Ustedes los profesores tienen que buscar que la familia, que los padres se hagan partícipes, se obsesionen con la educación, sin ponérsela difícil", expresó la vicepresidenta, al señalar que ese compromiso debe promoverse tomando en cuenta las complejidades de la vida actual, en la que tanto el padre como la madre generalmente trabajan.

Peña consideró que ese involucramiento debe fomentarse de manera sencilla, pero con compromiso, de modo que los padres puedan dar seguimiento al aprendizaje de sus hijos, aun cuando no dispongan de mucho tiempo.

La vicepresidenta sostuvo que la educación requiere una alianza entre las familias, los centros educativos y las comunidades, y afirmó que la convivencia escolar también constituye una preocupación que debe ser atendida, promoviendo el respeto, la inclusión y el bienestar emocional de los estudiantes.

Aprendizajes fundamentales

En ese sentido, señaló que una escuela donde prevalecen esas condiciones ofrece mejores oportunidades para el aprendizaje y que la cultura de convivencia debe comenzar en los hogares, fortalecerse en las aulas y extenderse hacia las comunidades.

Peña también destacó los esfuerzos que realiza el Gobierno para fortalecer los aprendizajes fundamentales, particularmente la lectura, la escritura y las matemáticas en el primer ciclo de primaria, a través del programa Con Base.

Asimismo, indicó que mediante Secundaria Avanza han sido capacitados más de 56,000 actores educativos, como parte de acciones dirigidas a fortalecer los aprendizajes de 200,000 estudiantes.

Reconoció, sin embargo, que persisten desafíos en el sistema educativo, entre ellos lograr que los alumnos comprendan lo que leen, puedan expresar sus ideas y utilicen las matemáticas para interpretar su realidad.

La vicepresidenta también resaltó la incorporación de herramientas tecnológicas en la educación, al informar que han entregado 1,178 equipos de robótica, capacitado a 1,729 docentes y promovido la participación de un millón de estudiantes en ferias científicas y tecnológicas.

Advirtió que la inteligencia artificial puede contribuir a personalizar los aprendizajes y detectar dificultades, siempre que su aplicación responda a criterios pedagógicos, éticos y humanos.

En cuanto a la educación técnico-profesional, afirmó que la matrícula de esa modalidad de secundaria ha alcanzado un 87 % de avance hacia la meta establecida para 2028, al considerar que la formación vinculada al empleo es fundamental para ampliar las oportunidades de los jóvenes.