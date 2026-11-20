Los maestros permanecieron en los centros educativos bajo la modalidad de brazos caídos, sin impartir docencia ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Miles de estudiantes de distintas comunidades del país enfrentaron interrupciones de docencia por las protestas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), mientras otros reciben clases en instalaciones improvisadas o permanecen sin maestros, según denuncias recogidas este viernes en cinco municipios.

La situación afecta a San Felipe de Puerto Plata, Constanza, Bonao, Cabral y Azua, donde los reclamos docentes abarcan desde el pago de incentivos salariales hasta la construcción de aulas, el nombramiento de profesores y la entrega de recursos para el funcionamiento de las escuelas.

En Cabral, provincia Barahona, la falta de espacios ha llevado a que algunos niños reciban clases en una cocina y en estructuras improvisadas de cartón y zinc, mientras otros estudian en salones que albergan hasta 60 alumnos.

En Azua, el presidente de la ADP, Randy Brito, denunció que más de 200 estudiantes todavía no habían podido comenzar el año escolar por falta de profesores, pese a que las clases iniciaron el pasado 24 de agosto.

A estas dificultades se sumaron las paralizaciones realizadas este viernes en Puerto Plata y Constanza, donde los profesores acudieron a los centros educativos, pero no impartieron docencia.

En Bonao, los maestros también realizaron una protesta frente a las oficinas distritales de Educación, en medio de una jornada que afectó las actividades escolares.

Niños reciben clases en una cocina

Una de las situaciones más preocupantes fue denunciada en Cabral, donde el presidente de la ADP, Dariun Féliz, aseguró que existe un déficit de más de 40 aulas entre los niveles primario y secundario.

El dirigente citó el caso del liceo Francisco Amadís Peña, que alberga aproximadamente 1,000 estudiantes, pese a tener capacidad para entre 550 y 600.

También advirtió sobre el deterioro del techo de ese plantel, construido hace más de 50 años.

En la escuela El Brisal, algunos niños reciben clases en una cocina, mientras que en El Majagual se utilizan estructuras improvisadas de cartón y zinc, que presentan filtraciones cuando llueve.

El gremio reclama, además, la ampliación de la escuela Catalina Pou y la intervención de El Naranjo, que presenta deficiencias en su infraestructura y carece de internet y pantallas digitales interactivas.

Féliz aseguró que llevan más de dos años solicitando soluciones a las autoridades educativas.

"Nosotros queremos educación digna y de calidad para nuestros niños, jóvenes y adolescentes y para las futuras generaciones", expresó.

Diez aulas sin utilizar por falta de maestros

A pesar del déficit de espacios denunciado en Cabral, diez aulas permanecen fuera de funcionamiento por falta de profesores, según Nelson Féliz Rubio, secretario general de la federación regional de padres de Barahona.

De acuerdo con el dirigente, cuatro corresponden a un liceo, otras cuatro a la escuela Catalina Pou y dos a la escuela Teresa Peña.

Féliz Rubio reconoció la legitimidad de varias demandas del magisterio, pero cuestionó que las protestas provoquen nuevas interrupciones de docencia.

Explicó que durante las recientes jornadas hubo días en los que los estudiantes fueron despachados al mediodía, mientras que los jueves y viernes no recibieron clases.

Los profesores de Cabral concluyeron este viernes su plan de lucha con una parada cívica en el parque municipal y acordaron conceder una tregua ante la proximidad de las festividades navideñas.

Más de 200 estudiantes afectados en Azua

En Azua, la ADP volvió a las calles para exigir el nombramiento de docentes en distintos centros educativos, después de conceder a las autoridades un plazo de más de 30 días para atender sus reclamos.

El gremio ha denunciado que más de 200 estudiantes todavía no han podido iniciar el año escolar por falta de maestros y que algunos centros necesitan entre ocho y nueve profesores para completar sus plantillas.

Durante la protesta de este viernes, los docentes interrumpieron el tránsito frente a la Gobernación Provincial, donde una comisión fue recibida para exponer las dificultades del sistema educativo.

La gobernadora Sahiana Quezada Melo conversó por teléfono con el presidente de la ADP en Azua, Randy Brito, y acordaron celebrar un nuevo encuentro para abordar las demandas.

Los maestros mantienen sus reclamos en espera de soluciones que permitan normalizar la enseñanza.

Profesores en las escuelas, pero sin impartir clases

En San Felipe de Puerto Plata, la ADP realizó una jornada de brazos caídos en los centros educativos, durante la cual los profesores permanecieron en los planteles sin ofrecer docencia.

La seccional reclama el nombramiento de nuevos maestros, la entrega de recursos descentralizados a las juntas de centros y el cumplimiento de compromisos laborales.

En Constanza se desarrolló una protesta similar. Los docentes permanecieron en las escuelas hasta el mediodía sin impartir clases, en reclamo del pago de retroactivos e incentivos por evaluación de desempeño.

También exigieron que continúen las evaluaciones de los maestros pendientes y que se regularicen las transferencias económicas a los centros educativos.

En Bonao, los docentes realizaron un piquete frente a los distritos educativos 16-04 y 16-06.

Entre sus demandas figuran el pago de incentivos, el nombramiento de personal docente y administrativo, la reparación de planteles y la construcción de laboratorios.

Los representantes del gremio denunciaron que los centros educativos no reciben los fondos de descentralización desde abril.

La Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) de Bonao anunció que fijará posición el próximo lunes sobre las paralizaciones de docencia.

Educación asegura que cumplirá compromisos

Las protestas se producen pese a que el Ministerio de Educación informó el pasado 16 de noviembre que continúa pagando los retroactivos correspondientes a la evaluación de desempeño docente.

La institución explicó que los pagos pendientes se completarán antes de finalizar 2026, mientras que los incentivos económicos comenzarán a aplicarse en enero de 2027, conforme a los acuerdos alcanzados con la ADP.

Por su parte, la vicepresidenta Raquel Peña cuestionó este viernes las paralizaciones y pidió a los profesores mantener a los estudiantes en las aulas.

"Yo lo que quiero es que la ADP deje de estar haciendo huelgas y los niños tienen que estar en las aulas. Ese es el lugar de los niños, en las aulas, en las escuelas", expresó.

Peña sostuvo que las diferencias entre las autoridades y el gremio pueden resolverse mediante el diálogo sin afectar el derecho de los estudiantes a recibir educación.

Mientras continúan las negociaciones, las protestas y la falta de infraestructura y personal docente mantienen afectados a estudiantes de distintas comunidades.

Hasta el momento, no se ha informado una cifra consolidada de alumnos afectados ni la cantidad de horas de docencia perdidas por las paralizaciones de esta semana.

Edward Fernández

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.