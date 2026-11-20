La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, calificó de inadmisibles las huelgas y paralizaciones convocadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y pidió al gremio desistir de estas acciones para garantizar que los estudiantes permanezcan en las aulas.

"Yo lo que quiero es que la ADP deje de estar haciendo huelgas y los niños tienen que estar en las aulas. Ese es el lugar de los niños, en las aulas, en las escuelas", expresó la vicemandataria.

Peña sostuvo este viernes que los reclamos del sector pueden seguir canalizándose mediante el diálogo y el entendimiento entre las partes, sin afectar el derecho de los estudiantes a recibir docencia.

"Podemos seguir conversando, podemos seguir dialogando, poniéndonos de acuerdo. Pero, señores, eso es un derecho que tienen todos nuestros niños. Su lugar es en las escuelas, por Dios", manifestó.

Asimismo, exhortó a los distintos sectores a asumir la educación como una prioridad nacional y trabajar unidos para mejorar la calidad del sistema educativo.

Movilizaciones de la ADP

Las declaraciones de la vicepresidenta se producen en momentos en que seccionales de la ADP convocaron para este viernes marchas, piquetes y paralizaciones en cinco municipios del país, en reclamo del pago de deudas pendientes, la apertura de una segunda tanda docente y mejores condiciones en los planteles, así como para expresar cuestionamientos a las autoridades educativas.

Las movilizaciones están previstas en Azua, Constanza, Cabral, Bonao y Puerto Plata. En este último municipio, el gremio convocó una jornada de brazos caídos, durante la cual los docentes acudirán a los centros educativos, pero no impartirán clases. Por esta razón, se indicó a los estudiantes que permanezcan en sus hogares.

A estos reclamos se suma la exigencia de la ADP al Congreso Nacional de modificar el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 e incluir RD$18,214 millones adicionales para el Ministerio de Educación, a fin de completar el 4 % del producto interno bruto (PIB) destinado a la educación preuniversitaria.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, explicó que el proyecto depositado por el Poder Ejecutivo contempla RD$365,570.4 millones para Educación. Sin embargo, según los cálculos de la ADP, la partida debería ascender a RD$383,784.1 millones, tomando como referencia un PIB estimado de RD$9.59 billones para 2027.