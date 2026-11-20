Un plato de almuerzo escolar servido en el Liceo Nuestra Señora del Carmen, en Bayaguana. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

La Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas de la República Dominicana (AsuplideRD) denunció este jueves que el 99 % de sus miembros no ha recibido los anticipos correspondientes al suministro de alimentos del año escolar y que acumulan facturas vencidas, una situación que, según advirtió, pone en riesgo la continuidad del almuerzo escolar en los centros educativos.

La organización pidió al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) desembolsar los anticipos pendientes y pagar las facturas que han superado el plazo contractual de 30 días. Sostuvo que los retrasos obligan a los suplidores a mantener sus operaciones con recursos propios y recurrir a financiamiento.

De acuerdo con un comunicado, desde el inicio del año escolar, el pasado 24 de agosto, hasta el 19 de noviembre transcurrieron 87 días de suministro.

Los suplidores ya preparan las compras para la semana que concluirá el 27 de noviembre, cuando acumularán 95 días de suministro sin que, según AsuplideRD, se hayan desembolsado los anticipos.

La asociación advirtió que el aumento de los precios de los insumos y los costos de financiamiento, que en operaciones de factoring reportadas por sus miembros superan el 2 %, reducen los márgenes de ganancia de las empresas y, en algunos casos, absorben la totalidad de sus beneficios.

AsuplideRD también solicitó una investigación formal sobre las suspensiones de suplidores y las reasignaciones del servicio, tras recibir reportes de medidas que considera motivadas por observaciones menores, así como cuestionamientos sobre la selección de las empresas sustitutas.

Demandas de AsuplideRD

La asociación pidió al Inabie revisar las actas, explicar las medidas adoptadas y esclarecer posibles irregularidades. También solicitó garantizar el derecho de defensa de los suplidores y el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos.

La organización llamó al director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, a priorizar los pagos pendientes y gestionar ante la Presidencia de la República los recursos necesarios.

Entre sus demandas, AsuplideRD solicitó completar la formalización de los contratos, informar a cada suplidor sobre las fechas previstas para los desembolsos, investigar las suspensiones y reasignaciones del servicio, y convocar a su comité ejecutivo para acordar un cronograma de pagos.