En el centro el presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps y estudiantes, durante inauguración del Liceo Proverbios de Salomón, ubicado en el sector El Tamarindo. ( FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el Liceo Proverbios de Salomón, ubicado en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este, que dispone de 24 aulas y capacidad para atender a 850 estudiantes.

El centro educativo está distribuido en tres bloques de tres niveles e incluye oficinas administrativas, salón de profesores, enfermería, área de orientación, aula especial, comedor escolar y dos canchas deportivas, entre otras instalaciones.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció que el plantel será incorporado al Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) esta semana. Informó que se realizará un levantamiento para organizar el servicio y facilitar el traslado de los estudiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/whatsapp-image-2026-11-22-at-163408-0a992b78.jpeg Fachada de liceo inaugurado. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/whatsapp-image-2026-11-22-at-163408-1-729c8896.jpeg Cancha deportiva. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/whatsapp-image-2026-11-22-at-163409-2-a2e77278.jpeg Estudiantes realizan actividad en la inauguración del liceo. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ ›

El ministro sostuvo que la educación debe garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, ampliar sus posibilidades de desarrollo y evitar que las condiciones socioeconómicas o el entorno en el que nace una persona condicionen su futuro.

El funcionario indicó además que, con esta inauguración, el Gobierno suma 101 actividades de entrega de aulas en el país durante 2026.

Impacto en la comunidad

Nataly Alcántara Trinidad, estudiante de sexto de secundaria, afirmó que la inauguración pone fin a una espera de más de 12 años, durante los cuales los alumnos recibieron docencia en un local que no reunía las condiciones adecuadas.

La estudiante consideró que las nuevas instalaciones permitirán desarrollar las actividades académicas en mejores condiciones.

En su intervención, De Camps señaló que la ampliación de la infraestructura escolar debe acompañarse de mejoras en la formación docente, el cumplimiento del calendario escolar y la disponibilidad de recursos pedagógicos.

La bendición del centro estuvo a cargo del sacerdote Moisés Pérez, de la parroquia Santa Cecilia de Los Rosales.

En la actividad participaron la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana; el senador Antonio Taveras; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y funcionarios del Ministerio de Educación, entre otras autoridades.