El Ministerio de Educación firmó un memorando de entendimiento con The Digital School para incorporar herramientas digitales y aplicaciones de inteligencia artificial al proceso de enseñanza en las escuelas públicas, mediante un acuerdo de cooperación que tendrá una vigencia de tres años.

La iniciativa busca ampliar el acceso a recursos educativos digitales y fortalecer la formación de los docentes para que puedan integrar estas herramientas en sus clases y ofrecer un aprendizaje más flexible, adaptado a las necesidades de cada estudiante.

El documento fue suscrito por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, y el secretario general de The Digital School, Waleed Al Ali. Entre las acciones previstas figuran el desarrollo de materiales educativos, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de proyectos piloto.

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El Ministerio tendrá a su cargo la validación de los contenidos antes de su utilización en los centros educativos, para garantizar que estén alineados con el currículo aprobado por el Consejo Nacional de Educación.

La cooperación también contempla la capacitación gratuita de los docentes participantes, para lo cual Educación realizará las gestiones correspondientes con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

Aulas digitales y formación docente

Como parte de esta iniciativa, The Digital School y DP World Foundation prevén desarrollar en el país el programa Aulas de Esperanza, que contempla la habilitación de espacios digitales en escuelas públicas, equipados con 400 computadoras y conexión satelital.

Los estudiantes tendrán acceso a contenidos en español de Matemáticas, Ciencias y Lengua, desde primero de primaria hasta sexto de secundaria. Los materiales estarán alineados con el currículo dominicano.

El programa también incluye 1,000 cupos de formación docente con certificación internacional de la Universidad Estatal de Arizona.

Para coordinar y supervisar las acciones contempladas en el memorando, ambas instituciones conformarán un comité de seguimiento.

Estrategia de educación digital

El acuerdo se enmarca en la Estrategia Nacional de Educación Digital, presentada ante el Consejo Nacional de Educación y aprobada en marzo de 2026.

Esta política plantea incorporar gradualmente el pensamiento computacional y la inteligencia artificial al currículo escolar, además de promover el uso seguro, ético y responsable de la tecnología en los procesos educativos.

La iniciativa responde a la visión del ministro Luis Miguel De Camps de integrar la tecnología a las aulas con un propósito pedagógico y bajo el acompañamiento de los docentes