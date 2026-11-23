El viernes se realizaron marchas, piquetes y hubo paros de docencia en varias provincias. Principalmente, los maestros exigían el pago de incentivos. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reconoció que sus paralizaciones perjudican a los estudiantes y sus familias, pero continúa convocando suspensiones de docencia, pese a una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional que protege el derecho a la educación y a disposiciones legales que permiten sancionar las ausencias injustificadas y el abandono de las obligaciones docentes.

El reconocimiento fue formulado por Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones de la ADP, al responder a las críticas de la vicepresidenta Raquel Peña. El dirigente admitió los perjuicios ocasionados, aunque justificó las protestas por incumplimientos de acuerdos y deficiencias en los centros educativos.

El sindicato anunció que revisaría sus métodos de lucha para evitar daños innecesarios al calendario escolar. Sin embargo, las convocatorias han continuado.

El pasado viernes se realizaron marchas, piquetes y suspensiones de docencia en Cabral, Bonao y Puerto Plata. En Boca Chica, el gremio dispuso un paro por tiempo indefinido en todos los niveles educativos.

En Santiago, una jornada de protesta afectó a cerca de 90,000 estudiantes de unos 290 centros educativos. También se registraron convocatorias en Azua y Constanza, por reclamaciones laborales y problemas escolares.

Una sentencia contra las interrupciones

El principal precedente jurídico es la sentencia TC/0064/19, dictada el 13 de mayo de 2019, a raíz de las paralizaciones promovidas por la ADP en Barahona.

El Tribunal Constitucional examinó la confrontación entre el derecho de huelga de los maestros y el derecho fundamental de los estudiantes a recibir educación. Determinó que las suspensiones reiteradas de clases lesionaban gravemente este último derecho.

La decisión establece que la educación pública gratuita y obligatoria debe recibir protección como servicio esencial frente a interrupciones progresivas, prolongadas e indiscriminadas.

También reconoce que los alumnos de escuelas públicas resultan discriminados en la práctica respecto de quienes asisten a colegios privados, donde los programas académicos continúan sin interrupciones.

El tribunal sostuvo, además, que los menores no deben ser utilizados como instrumentos de presión para resolver conflictos entre docentes y autoridades educativas.

El artículo 62, numeral 6, de la Constitución reconoce el derecho de huelga, pero lo somete a las condiciones y limitaciones establecidas por la ley y exige garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o de utilidad pública.

A su vez, el artículo 63 consagra el derecho a una educación integral, permanente y de calidad. El artículo 56 establece la protección especial de los menores y la primacía de su interés superior.

90,000 La cantidad de estudiantes que afectó en Santiago una protesta de la ADP 290 Fueron los centros educativos afectados por el paro de labor. También se registraron en otras provincias del territorio nacional. Entre estas, Azua y Constanza.

Faltas y sanciones disciplinarias

Los maestros públicos están sujetos a un régimen especial establecido por la Ley General de Educación 66-97 y el Estatuto del Docente, aprobado mediante el Decreto 639-03.

Esa norma sanciona expresamente las inasistencias injustificadas y el incumplimiento reiterado de las obligaciones profesionales. Su artículo 97 dispone amonestación oral por dos ausencias injustificadas no consecutivas durante el año escolar y amonestación escrita por diez inasistencias discontinuas. También contempla multas, suspensiones sin sueldo y degradación por otras infracciones, incluida la reiteración del incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley General de Educación y el propio estatuto.

La disposición más severa es la cesantía por abandono del trabajo, prevista cuando el docente acumula más de tres inasistencias continuas injustificadas. El artículo 98 considera agravante la repetición de una misma falta.

Su artículo 94 contempla también multas de hasta la mitad de la remuneración mensual, suspensiones de hasta 30 días sin sueldo, degradación y cesantía, según la gravedad de las infracciones.

La Ley 41-08 de Función Pública establece un régimen disciplinario para los servidores públicos que incluye sanciones por suspensión injustificada de labores, participación en huelgas ilegales y abandono del cargo.

Hasta ahora, las autoridades educativas no han aplicado sanciones a los maestros participantes en estas paralizaciones.