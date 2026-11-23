Los docentes que trabajan exclusivamente en colegios privados no forman parte de la membresía de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuya reciente modificación estatutaria reafirmó la delimitación de la organización a los maestros vinculados al sistema educativo público bajo la dependencia del Ministerio de Educación (Minerd).

La decisión se produjo luego de que el Congreso Extraordinario de la ADP, celebrado del 21 al 23 de octubre, aprobara el artículo 6 de sus estatutos, tal como fue presentado por el Comité Ejecutivo Nacional, y rechazara una enmienda que buscaba modificar su contenido para que estos fueran incluidos, según Enrique de León, uno de los fundadores y primer secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Con esta disposición, la organización pasa a estar integrada exclusivamente por docentes del sector público, lo que ha generado interrogantes sobre las razones por las que los profesores de centros educativos privados quedan fuera del gremio.

Al ser consultado sobre esta exclusión, Menegildo De La Rosa explicó que los maestros de colegios privados tradicionalmente no han formado parte de la asociación y que tampoco existe una práctica de cotización de estos docentes a la organización.

"Ellos nunca se han preocupado por pertenecer a la ADP", expresó al referirse a los profesores que imparten docencia en instituciones educativas privadas.

Asimismo, explicó que una de las diferencias está relacionada con los aportes económicos, debido a que la asociación recibe las cotizaciones de los docentes vinculados al sistema público, mientras que los maestros de colegios privados no realizan esos pagos al gremio.

¿Qué pasa cuando un maestro pasa del sector privado al público?

De acuerdo con De La Rosa, el movimiento que se produce es de docentes que trabajan en colegios privados y posteriormente ingresan al sistema educativo público, generalmente mediante los concursos del Ministerio de Educación.

Una vez que pasan a formar parte del sistema estatal, estos profesionales pueden incorporarse a la Asociación Dominicana de Profesores y realizar las cotizaciones correspondientes.

El representante también confirmó que un docente puede desempeñarse simultáneamente en un centro educativo público y otro privado. Sin embargo, explicó que los aportes económicos que recibe la ADP provienen de los maestros del sector público.

¿Cómo puede afiliarse un maestro a la ADP?

Los docentes que trabajan en el sistema educativo público pueden gestionar su afiliación a la Asociación Dominicana de Profesores a través de las estructuras del gremio.

Para iniciar el proceso, deben seguir estos pasos:

Completar el formulario de afiliación: suministrar sus datos personales, número de cédula e información del centro educativo donde trabajan.

Identificar la seccional correspondiente: acudir a la estructura municipal de la ADP que representa a los docentes de su demarcación o solicitar orientación en su centro educativo.

Tramitar la cotización: gestionar, cuando corresponda, la autorización para realizar los aportes económicos establecidos por la organización.