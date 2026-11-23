Una maestra impartiendo clases en una escuela. ( DIARIO LIBRE/FOTO DE ARCHIVO )

Desde el pasado viernes, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mantiene suspendidas las labores docentes en el Distrito Educativo 10-05, del municipio de Boca Chica.

Según explicó Hugues Iralien, quien es el secretario de comunicaciones y relaciones públicas de la ADP en el municipio, la asociación se encuentra en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Educación para restablecer la docencia a más tardar este miércoles, siempre que sean satisfechas sus demandas.

"Esta fecha es solo tentativa, y dependerá de los resultados de las conversaciones y de lo que decidan las autoridades", comentó Iralien.

Explicó que las demandas responden a problemas que, de no solucionarse, impiden que la docencia se desarrolle en condiciones adecuadas para los estudiantes.

¿Cuáles son las demandas?

Entre las principales exigencias, señaló que hay centros educativos que llevan entre 12 y 14 años en construcción sin que las obras hayan sido concluidas. También indicó que muchas escuelas carecen de agua potable y de agentes de la Policía Escolar que garanticen la seguridad de la comunidad educativa.

Asimismo, manifestó que hace falta personal docente para satisfacer la demanda de estudiantes y que varios planteles presentan deficiencias en sus infraestructuras que comprometen las condiciones necesarias para impartir clases.

"Nosotros lo único que queremos es que se responda a nuestras exigencias y que se brinde una solución que beneficie a los estudiantes y a toda la sociedad dominicana", expresó el representante.

Responde a comentarios de la Vicepresidenta

Hace varios días el gremio respondió a las críticas que la vicepresidenta Raquel Peña había realizado por las frecuentes paralizaciones de la docencia y responsabilizó al Gobierno de los conflictos que provocan las protestas del magisterio, aunque reconoció que las suspensiones de clases afectan a los estudiantes y sus familias.

Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, afirmó el sábado que el sindicato comparte el criterio de la vicepresidenta de que los alumnos deben permanecer en las aulas, pero sostuvo que corresponde a las autoridades garantizar las condiciones necesarias para impartir una educación de calidad.

"Coincidimos con la vicepresidenta en que el lugar de nuestros niños y niñas es la escuela, pero también debemos preguntarnos en qué condiciones están esas escuelas", declaró.