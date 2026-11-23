Profesores del Liceo Francisco Amadis Peña en e Cabral, Barahona, durante una protesta el pasado viernes. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación descuenta automáticamente el 1 % de los salarios de los maestros de las escuelas públicas para transferirlo a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), una retención que representa alrededor de 75 millones de pesos mensuales y cuya legalidad plantea interrogantes ante las restricciones establecidas por la legislación dominicana para los descuentos salariales de los servidores públicos.

La suma, equivalente a unos 900 millones de pesos anuales, podría aproximarse a 100 millones mensuales, o 1,200 millones al año, cuando se incorporen a los salarios los incrementos derivados de las evaluaciones del desempeño docente.

Estos recursos son independientes de las cantidades que también se descuentan de las nóminas para la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama), cuya situación jurídica es diferente.

El artículo 18 de la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado limita los descuentos a los previstos legalmente, los autorizados por los propios servidores públicos para actividades cooperativistas y los dispuestos mediante sentencia judicial.

La legislación no menciona expresamente las cuotas sindicales, por lo que no hay disposición legal que autorice al Ministerio de Educación a retenerlas y transferirlas a la ADP.

Afiliación y descuentos

El artículo 81 de los estatutos vigentes de la ADP establece una cuota equivalente al 1 % del salario de cada afiliado activo, que será descontada administrativamente de la nómina de Educación.

Sin embargo, los estatutos de una asociación no tienen rango de ley ni constituyen por sí mismos autorización para imponer descuentos a cargo del Estado, incluso si son solicitados por los afiliados sindicales.

Durante un período de la actual administración gubernamental, los maestros de nuevo ingreso no eran sometidos a la retención sindical a menos que la solicitaran expresamente por escrito.

Esa práctica fue posteriormente descontinuada y se restableció el descuento automático, sin que se conozca la disposición administrativa que autorizó el cambio ni si existen autorizaciones individuales de los docentes afectados.

La Constitución, en su artículo 47, reconoce la libertad de asociación, mientras que la Ley 41-08 de Función Pública garantiza el derecho de los servidores públicos a organizarse y separarse de las asociaciones a las que pertenezcan.

Maestros públicos

El artículo 201 del Código de Trabajo permite descontar cuotas sindicales cuando existe autorización escrita del trabajador. Sin embargo, esa disposición no justifica las retenciones a los docentes públicos, porque el propio Código excluye de su ámbito a los funcionarios y empleados sometidos a regímenes administrativos especiales.

La Suprema Corte de Justicia, mediante su sentencia núm. 36, del 15 de marzo de 2017, estableció que la Ley 66-97, General de Educación, no contiene ninguna disposición equivalente al artículo 201, numeral 2, del Código de Trabajo, que permite descontar cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador, ni autoriza la aplicación de ese artículo a los empleados públicos de Educación. En consecuencia, esa disposición laboral no puede invocarse como fundamento jurídico para descontar el 1 % de los salarios de los maestros y transferirlo a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

La decisión figura en el Boletín Judicial de marzo de 2017, bajo la sentencia núm. 8 de las Salas Reunidas, correspondiente al expediente 2015-4412.

En contraste, la Ley 105-13 contempla expresamente los descuentos autorizados para actividades cooperativistas, categoría en la que se encuentran las aportaciones a Coopnama.

Tampoco se ha establecido si los maestros de los colegios privados cotizan a la ADP, ni bajo qué mecanismo se realizarían esas aportaciones. Esos maestros nunca se suman a las huelgas de la Asociación y al parecer no militan en esa organización.