Celso Juan Marranzini y César Dargam, presidente y vicepresidente ejecutivo del Conep, respectivamente. ( CEDIDA POR EL CONEP )

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, calificó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) como un "sindicato sin visión progresista" que solo funciona para obstruir el desarrollo del sector educativo público.

Marranzini acusó a la ADP de solo interesarse en luchar por los beneficios de los profesores, criticando que su visión no esté alineada con los intereses del resto de los sectores.

"Pareciera que a ellos les interesa más el aumento de sueldo, que se paguen incentivos hasta a los maestros que sacan 'D', hacer huelga y amenazar con paralizar docencia por cualquier tema en el cual no se negocia con ellos o que no quedan satisfechos", lamentó.

Criticó que el país invierta cada año un 4 % del producto interno bruto (PIB), que ascienden a más de 320,000 millones de pesos solo en 2026, recursos que aportan los ciudadanos y las empresas, y que el gremio de los profesores tenga la preponderancia.

"No puede ser que los mismos gobiernos se dejen arrodillar de un sindicato", cuestionó el dirigente empresarial.

Despolitizar sectores

El titular del Conep advirtió que para la República Dominicana aspirar al desarrollo, vencer la barrera de la renta media y aumentar los niveles de bienestar se deben despolitizar algunos temas, incluyendo el educativo.

"Si toda la clase política y los demás sectores de la sociedad se ponen de acuerdo y exigen que se hagan las transformaciones necesarias en educación, que básicamente van orientadas a mejorar la calidad de los maestros, de la clase, la temprana educación, donde es clave la lectura comprensiva, y mejorar en matemáticas, se puede tener resultados extraordinarios en 10 años", planteó.

Sin embargo, manifestó que el statuo quo que mantiene el sindicato, con el componente de las elecciones generales, "lo único que nos va a llevar es a tener un atraso que va en contradicción con el desarrollo del país y cómo se ve el país fuera de aquí".

Durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada insistió en la necesidad de que el país avance en materia educativa que será clave para la formación del talento humano, este último uno de los retos que a su juicio enfrenta la economía nacional, junto con la baja productividad y la informalidad.