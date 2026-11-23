Rafael Méndez, presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo. ( ARCHIVO DL. )

El presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, Rafael Méndez, pidió a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) suspender las paralizaciones de docencia, incluso cuando sus reclamos sean legítimos, ante los bajos niveles de aprendizaje que persisten en el sistema educativo dominicano.

El exdiputado sostuvo que los resultados de las pruebas PISA 2025 obligan a revisar las prácticas del sistema educativo y a sustituir las confrontaciones entre el gremio magisterial y las autoridades por acciones que garanticen la continuidad de las clases.

Méndez también exhortó al Ministerio de Educación (Minerd) a mejorar las condiciones de las escuelas y reclamó una mayor participación de los padres, madres y tutores en la formación de sus hijos.

Sus declaraciones se produjeron durante las ceremonias de graduación de estudiantes que completaron los cursos de inglés básico auspiciados por la Fundación Padrino en los municipios de Tamayo, Neiba, Villa Jaragua y Los Ríos, en la provincia Bahoruco.

Te puede interesar La ADP financia sus paros con descuentos directos de Educación que rozarán RD$1,200 MM anuales

Resultados de PISA 2025

El dirigente social cuestionó que, después de cada evaluación internacional, el debate educativo se concentre en atribuir responsabilidades sin establecer medidas concretas para mejorar los resultados.

A su juicio, se ha creado un círculo vicioso en el que el gremio docente responsabiliza al Gobierno, las autoridades destacan avances parciales y las discusiones terminan sin compromisos suficientes para transformar la enseñanza.

Los resultados de PISA 2025, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran que apenas el 9 % de los estudiantes dominicanos evaluados alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, mientras que el 23 % lo logró en lectura y el 26 % en ciencias.

Aunque el país ha registrado avances en ciencias respecto a sus primeras participaciones, continúa por debajo del promedio de la OCDE en las tres asignaturas.

Méndez consideró que la inversión del 4 % del producto interno bruto destinada a la educación preuniversitaria debe traducirse en mejores aprendizajes y no limitarse al financiamiento del funcionamiento del sistema.

Llamado a la acción

También insistió en que la calidad educativa no depende exclusivamente de los docentes ni de las autoridades, sino que requiere la participación activa de las familias.

El presidente de la Fundación Padrino puso como ejemplo los programas sabatinos de inglés que la entidad desarrolla desde hace más de una década en Bahoruco. Afirmó que sus resultados demuestran la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes cuando cuentan con disciplina pedagógica y respaldo comunitario.

Finalmente, llamó a establecer un compromiso entre docentes, autoridades y familias para garantizar aulas adecuadas, clases sin interrupciones y una mayor atención a los resultados académicos