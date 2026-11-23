La Universidad Central del Este (UCE) invistió a 1,440 nuevos profesionales durante su centésima quincuagésima ceremonia de graduación de grado y la vigésima cuarta de posgrado, con lo que elevó a 66,834 el número de egresados a lo largo de sus 56 años de trayectoria académica.

El área de la salud concentró la mayor cantidad de graduandos, con 552 titulados de grado y posgrado, equivalentes al 38.3 % del total de la promoción.

Durante el acto, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, pronunció el discurso central como orador invitado, en el que destacó la importancia de que las universidades orienten sus programas académicos hacia la calidad y la pertinencia, a fin de garantizar una formación que responda a las necesidades del país.

El funcionario señaló que la educación superior debe mantener una estrecha relación con las demandas del entorno nacional y los desafíos del contexto actual, de manera que los profesionales egresados cuenten con las competencias necesarias para contribuir al desarrollo de la República Dominicana.

De su lado, el rector de la UCE, maestro José Altagracia Hazim Torres, resaltó la responsabilidad de las universidades frente a las transformaciones económicas y sociales del país.

En ese sentido, planteó que, ante la creciente inserción de República Dominicana en los mercados internacionales y el fortalecimiento de sectores generadores de empleo, las instituciones académicas deben interpretar esos cambios y producir conocimientos que contribuyan a solucionar los problemas que limitan el desarrollo nacional.

Facultades y especialidades

Los nuevos profesionales de grado y técnico superior pertenecen a las seis facultades de la institución: Ciencias de la Salud, Ciencias de las Ingenierías, Arquitectura y Artes, Ciencias Administrativas, Ciencias Jurídicas, y Ciencias y Humanidades.

En el nivel de posgrado, los graduandos completaron programas de maestrías y especialidades en áreas como salud, educación, derecho, negocios e ingenierías.

El mayor índice académico de la promoción de grado correspondió a Diego Rivas González, de la Escuela de Contabilidad del recinto Punta Cana.