Una concentración de la ADP en el parque Independencia en reclamo reivindaciones. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los descuentos que realiza el Ministerio de Educación (Minerd) a los salarios de los maestros para transferirlos a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) acumularon 3,474.26 millones de pesos entre 2021 y 2025, de acuerdo con un análisis elaborado por la Dirección de Programación Presupuestaria de esa cartera.

El monto corresponde a la cuota sindical que se retiene por nómina y que equivale al 1 % del salario bruto de mayor monto del docente. Esta partida figura en los registros de la entidad como parte de los "descuentos voluntarios del personal a favor de terceros".

Si se amplía el periodo, desde el 2013, el monto escala a 5,910.93 millones de pesos, según registra el análisis "De los gastos derivados del salario fijo y sus consecuencias patrimoniales en el Ministerio de Educación, 2013-2025", elaborado por David Lapaix, director de Programación Financiera y Estudios Económicos del ministerio.

Casi siete veces más en 12 años

La evolución de los descuentos a favor de la asociación muestra un crecimiento sostenido. En 2013, año en que se comenzó a ejecutar el 4 % del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria, se transfirieron a la ADP 132.27 millones de pesos.

Tres años después, en 2016, ascendió a 294.72 millones. Para 2021, llegó a 481.89 millones, mientras que en 2023 alcanzó 730.07 millones de pesos. La tendencia continuó en los años siguientes hasta alcanzar 868.62 millones de pesos en 2025.

Según el análisis, entre 2013 y 2025 los recursos captados por esta vía se multiplicaron por 6.57, con una tasa media de crecimiento compuesto de 16.98 % anual.

El estudio aclara que las transferencias a la ADP no representan un gasto adicional para el Estado, pues forman parte de la remuneración del personal docente. Sin embargo, las identifica como recursos que la nómina pública retiene y canaliza hacia terceros, con consecuencias patrimoniales para las entidades que reciben esos fondos.

Además, debido a que la cuota sindical se vincula al salario de los docentes, cada incremento salarial aprobado para el magisterio activo se traduce de forma automática en mayores ingresos para el gremio.

Cómo se distribuyen

Los estatutos de la ADP establecen la distribución interna del dinero recaudado por concepto de cuota sindical. Según el esquema descrito en el estudio, un 9 % se destina al fondo de reservas, que se divide en 7 % para la reserva general y 2 % para el fondo del Congreso Nacional del gremio.

Del resto, el 50 % para los comités municipales y zonales, 40 % para el Comité Ejecutivo Nacional y 10 % para un fondo de formación sindical.

Retención para revisar

Aunque la transferencia de estos recursos se produce mediante descuentos automáticos realizados por el Minerd, la suma no aparece identificada como cuota sindical en la nómina pública divulgada en su portal de Transparencia.

En las nóminas consultadas por Diario Libre, correspondientes a diciembre de 2025 y octubre de 2026, sí aparecen conceptos como el impuesto sobre la renta, el seguro de vida, los aportes a la AFP y al Seguro Familiar de Salud, entre otras deducciones.

Consultada sobre este mecanismo, Josefina Pimentel, exministra de Educación y secretaria de Educación de la Fuerza del Pueblo, consideró que la retención debería revisarse y que el aporte sindical tendría que responder a una decisión voluntaria de los maestros.

"Debe ser un acto voluntario de los maestros, donde ellos aporten para la consecución de sus programas y las iniciativas, pero en este caso que el empleador se comprometa a eso, entiendo que es momento que sea revisado", expresó.

Recomienda acuerdos

La ADP, que está enfrascada en paralizaciones de docencia en distintas partes del país en protesta por demandas, reconoció que sus paralizaciones perjudican a los estudiantes y sus familias, pero continúa.

Desde el pasado viernes, mantiene suspendidas las labores en el Distrito Educativo 10-05, del municipio de Boca Chica. Según explicó Hugues Iralien, secretario de comunicaciones y relaciones públicas de la ADP, la asociación se encuentra en conversaciones con las autoridades del Minerd para restablecer la docencia a más tardar este miércoles, siempre que sean satisfechas sus demandas, entre las que citó la conclusión de escuelas en construcción y el nombramiento de más docentes y policías escolares.

El análisis citado recomienda establecer acuerdos tripartitos entre el Minerd, la ADP y la cooperativa de los maestros para fijar límites al nivel global de endeudamiento retenido por nómina, proponiendo un tope del 15 % del salario total.

Diario Libre consultó al Minerd sobre el mecanismo de retención del 1 %, pero al cierre de esta edición trabajaba en las respuestas.

"Sindicato sin visión progresista"

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, calificó ayer a la ADP como un "sindicato sin visión progresista". Advirtió que para el país aspirar al desarrollo, vencer la barrera de la renta media y aumentar los niveles de bienestar se deben despolitizar algunos temas, incluyendo el educativo. "No puede ser que los mismos gobiernos se dejen arrodillar de un sindicato", cuestionó.

Indhira Suero Acosta Periodista y docente universitaria, creadora de la columna Negrita Come Coco. Es exbecaria Fulbright y posee una maestría de la Universidad del Sur de la Florida. Entre sus coberturas se destacan historias sobre derechos humanos, migración, género y temas del Caribe.

Pablo García Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.