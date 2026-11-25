El presidente Luis Abinader posando junto a una parte de los 151 estudiantes de excelencia del año escolar 2025-2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

151 estudiantes sobresalientes de las 18 regionales educativas del país, recibieron el "Galardón Diploma de Máxima Excelencia" por mantener calificaciones superiores a los 90 puntos durante los seis años del nivel secundario.

Con una ceremonia en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, los alumnos fueron reconocidos por su rendimiento académico, además de su disciplina, liderazgo, conducta ejemplar y compromiso con sus comunidades.

Al concluir la ceremonia, celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el mandatario expresó su orgullo por los estudiantes galardonados y destacó su talento, preparación y potencial, al señalar que entre ellos podrían encontrarse los futuros líderes y profesionales llamados a asumir importantes responsabilidades y contribuir al desarrollo de la República Dominicana.

Además de sus calificaciones extraordinarias, los 151 jóvenes galardonados debieron mantener una asistencia mínima del 95 %.

El Gobierno a los estudiantes

Aunque el mandatario se abstuvo de emitir un discurso oficial durante la ceremonia, de forma espontánea grabó un emotivo video con los alumnos: "son estudiantes de ejemplo de la educación pública dominicana y yo realmente me siento muy orgulloso de haberlos premiado hoy".

Al hablar con los medios, el mandatario reiteró: "yo me siento muy orgulloso realmente con estos estudiantes sobresalientes. Este es un programa que iniciamos en nuestro gobierno (Piensa) y lo seguiremos haciendo para que la población sepa dónde están y cuáles son los niveles de esta juventud dominicana, que es una juventud dominicana en su inmensa mayoría buena, sana, estudiosa, trabajadora y en la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos".

Las autoridades informaron que los jóvenes galardonados recibieron computadoras portátiles y/o tabletas, medallas y certificados otorgados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), así como becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Nuevo programa educativo

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, presentó el Programa Inicial en Superación y Avance Educativo (Piensa), orientado a identificar, estimular y acompañar el desarrollo del talento estudiantil desde edades tempranas hasta su transición hacia la educación superior, la formación técnica o la vida laboral.

De Camps explicó que el Minerd busca ampliar el alcance de las políticas de reconocimiento estudiantil mediante la articulación de al menos 24 programas e iniciativas, entre los que figuran las olimpíadas académicas, la robótica educativa, Steam, el liderazgo estudiantil, los programas de altas capacidades y el reconocimiento al mérito.

Piensa contempla planes individuales de desarrollo, docentes tutores, mentorías y una plataforma de seguimiento. Para ingresar al programa no será necesario haber ganado una competencia o recibido una distinción académica, puesto que los estudiantes podrán ser identificados mediante su desempeño escolar, recomendaciones de maestros o familiares e incluso por iniciativa propia.

Asimismo, el ministro informó que más de 4,300 centros educativos públicos han incorporado la robótica educativa y el enfoque Steam, mientras que, en coordinación con el Mescyt, se han confirmado 93 becas para estudiantes de máxima excelencia de la cohorte.

El programa comenzará con una experiencia piloto en el nivel secundario, antes de extenderse a todo el territorio nacional e incorporar estudiantes desde cuarto grado de primaria. El acompañamiento se prolongará hasta el primer año posterior al egreso escolar. También se proyecta celebrar una Gala Nacional Piensa y una Feria de Oportunidades con ofertas de formación, becas, mentorías y experiencias profesionales.

De Camps vinculó la iniciativa con la meta nacional de duplicar el producto interno bruto (PIB) real para 2036, destacando la importancia de fortalecer la productividad, el talento humano y las capacidades científicas y tecnológicas del país. "Invertir en el desarrollo del talento que se forma en nuestras escuelas públicas es invertir en las capacidades futuras de la República Dominicana", afirmó.

Estudiantes galardonados

Entre los estudiantes reconocidos figuran los cinco más sobresalientes a nivel nacional: Crisbel Almánzar Santos, de la Regional 07, con un índice académico de 99.74 puntos; Madeleine Avril Acosta Mena, de la Regional 10; Yanelitza Nicole Hiciano Martínez, de la Regional 17, con 99.46 puntos; Pascual de Jesús Amador, de la Regional 04, con 99.38 puntos, y Carys Suseth Henson Gálvez, de la Regional 14, con 99.34 puntos.

También fueron galardonados Yulianny Mora Sánchez y Hilda Gabriela Rodríguez Segura, de la Regional 01; Brendalis Ortiz Comas y Katherine Hernández Martínez, de la Regional 02; Angélica Juliana Martínez Santana, de la Regional 03; Isaías Alexander Solano de León, de la Regional 04; Raquel Elizabeth Guerrero Frobel y Caira Maybelis de la Cruz Contreras, de la Regional 05; Betzaida Vásquez Castro y Crismeylin García Ciprián, de la Regional 06, y Edith González García, de la Regional 07.

Asimismo, fueron reconocidos Keilin María Zapata Tavares, de la Regional 08; Lia Nicole Severino Barrera, de la Regional 09; Rachely Stephanie Pérez Páez, de la Regional 10; Camila Suero Rivera, de la Regional 11; Ashley Ainek de Peña Alcántara, de la Regional 12; Laura Silverio, de la Regional 13; Luisanna Ventura Mosquea, de la Regional 14; Yosmeri Silverio de los Santos, de la Regional 15; José Miguel Mariano Corporán, de la Regional 16, y Xoani Darlene Feliz D'Oleo, de la Regional 18.