La inteligencia artificial, las estrategias disruptivas y la adaptación de las marcas a los cambios en los hábitos de consumo marcan la agenda de Mercadexpo 2026, que celebra su 35 aniversario con una propuesta de tres días de conferencias internacionales y exposiciones comerciales en el Hotel Jaragua.

Bajo el concepto "Hecho para trascender", esta edición del congreso organizado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Unibe) reúne a conferencistas de España, México, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, quienes comparten experiencias y herramientas para responder a los nuevos desafíos de la industria del mercadeo.

Una de las novedades de esta edición es la organización de su agenda en torno a tres ejes temáticos: Journey, Rebellion y The ex, cada uno enfocado en diferentes perspectivas sobre la evolución de las marcas y las tendencias del mercado.

El primero aborda el recorrido de las marcas a través del tiempo y cómo han logrado mantenerse vigentes y conquistar la preferencia de los consumidores.

El segundo pone el foco en las ideas disruptivas e irreverentes que las empresas incorporan en sus estrategias para conectar con nuevas audiencias, incluso a partir de experiencias que no siempre obtienen los resultados esperados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/25112026-congreso-internacional-mercad-expo-2026-joliver-brito202611250017-7ca14059.jpg En esta edición, 63 alumnos participan en la organización del evento. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

El tercer eje, The ex, se concentra en el futuro cercano y en la necesidad de desarrollar estrategias más flexibles ante un consumidor cuyos intereses cambian constantemente, en un mercado marcado por la globalización, la tecnología y el aumento de la competencia.

La inteligencia artificial también ocupa un espacio importante en esta edición. Sobre su incorporación en los procesos de aprendizaje y en la industria, José Martín Morillo, director de Mercadeo Institucional de Unibe, explicó que la universidad promueve su utilización como una herramienta de apoyo, sin desplazar la creatividad ni el pensamiento humano.

"La idea del humano es la principal", expresó Morillo, al señalar que el desafío está en aprovechar la tecnología como un insumo para fortalecer la creatividad, la planificación y la ejecución de estrategias.

En esa misma línea, destacó la incorporación de la carrera de inteligencia empresarial y analítica de datos a la oferta académica de la universidad, como parte de la preparación de profesionales frente a las nuevas demandas del entorno empresarial.

Participación estudiantil

Más allá de las conferencias, Mercadexpo también funciona como un espacio de aprendizaje práctico para los estudiantes. En esta edición, 63 alumnos participan en la organización del evento, luego de aproximadamente ocho meses de preparación que abarcaron desde la conceptualización de la propuesta y la elaboración del brief hasta la campaña publicitaria, comercialización y ejecución.

Las exposiciones comerciales, que se desarrollan de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, permiten a los asistentes conocer productos, marcas y buenas prácticas de empresas aliadas.

Morillo explicó que el congreso representa una oportunidad para que los jóvenes conozcan de cerca el funcionamiento de la industria y se relacionen con empresas que eventualmente pueden convertirse en espacios de desarrollo profesional.

La edición de este año busca precisamente conectar esa experiencia acumulada con las transformaciones que enfrenta el sector, en un escenario donde la tecnología, la creatividad y la capacidad de adaptación se han convertido en elementos fundamentales para las marcas.