Si tuvieras el promedio académico de secundaria más alto del país, ¿qué carrera crees que escogerías? Crisbel Almánzar Santos lo tiene muy claro, porque está convencida de convertirse en maestra como sus padres.

"Quizás algunos digan que para un índice tan alto ser profesor sería una carrera básica, pero realmente los profesores son la base de toda la sociedad", responde la estudiante, al destacar que sus progenitores y los docentes de su centro educativo, el liceo Pedro Mir, han sido su inspiración.

Crisbel Almánzar recibió este miércoles el "Galardón Diploma de Máxima Excelencia 2025-2026" en el Palacio Nacional, por mantener durante toda la secundaria, es decir, por seis años consecutivos, un promedio de 99.74 puntos. La joven ya inició sus estudios universitarios de Lenguas Modernas y cuenta con entusiasmo que espera impactar la vida de más jóvenes a través de las aulas.

"Yo quiero inspirar a más jóvenes y acompañarlos en ese proceso tan revoltoso de lo que es la adolescencia y el autodescubrimiento", manifiesta a Diario Libre.

Motivación y esfuerzo

Las medallas de sus hermanos mayores fueron una de sus primeras motivaciones. Desde pequeña, Crisbel soñaba con alcanzar sus propios méritos académicos y llenar de orgullo a sus padres, sin imaginar que su dedicación la llevaría a obtener el promedio académico más alto del país.

Oriunda del distrito municipal de Jaya, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, la estudiante creció en un hogar donde la disciplina, la responsabilidad y el amor por los estudios formaban parte de su cotidianidad.

"Ellos (sus padres) siempre estaban pendientes de que yo tuviera todo al día y en ese proceso yo misma le tomé amor a estudiar. O sea, si yo no estudiaba aparte diez minutos al día, yo me sentía un poco incómoda", asegura.

Su objetivo inicial era convertirse en la estudiante de mayor excelencia académica de su promoción en el liceo Pedro Mir del distrito municipal de Jaya. Sin embargo, su esfuerzo le permitió superar sus propias expectativas y alcanzar la máxima distinción a escala nacional.

"Realmente no pensé que iba a alcanzar un mérito de tanta altura, porque mi meta era ser la máxima excelencia de mi promoción, pero realmente Dios sabe lo que hace", expresa emocionada.

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Compromiso con la excelencia

Para Crisbel, obtener la calificación más alta del país no representa el final de su trayectoria académica, sino una motivación para continuar superándose. Ahora, como estudiante universitaria, tiene una nueva meta: graduarse summa cum laude. "No es un destino, sino un viaje constante. Uno tiene que seguir dando lo mejor de sí", afirma.

La joven también es consciente de la responsabilidad que implica convertirse en un referente para las nuevas generaciones.

"Uno tiene que seguir dando lo mejor de sí. Allá afuera una niña me pidió una foto conmigo, lo cual me sorprendió mucho, pero me hace consciente del impacto que uno tiene en las personas", cuenta con mucha alegría.

A pesar de su timidez, Crisbel desea que su historia motive a otros niños y adolescentes a descubrir sus capacidades y alcanzar sus propias metas.

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