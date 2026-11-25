Fachada del edificio de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) defendió su papel en la educación pública y sostuvo que las protestas y reclamaciones del magisterio responden a problemas estructurales del sistema educativo, así como a compromisos pendientes de las autoridades.

El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional del gremio, Menegildo De la Rosa, fijó la posición del sindicato en respuesta a los cuestionamientos sobre sus actuaciones y su incidencia en el desarrollo de la educación dominicana, publicados recientemente en Diario Libre.

El dirigente consideró que las críticas a las paralizaciones docentes deben tomar en cuenta las condiciones de los centros educativos, los acuerdos pendientes y las dificultades que enfrenta el sistema para garantizar una enseñanza de calidad.

"Las protestas son consecuencia de la crisis en el sistema educativo, no la crisis consecuencia de la protesta", expresó.

Como parte de sus argumentos, De la Rosa citó un estudio presentado por la ADP que señala que el 70 % de los centros educativos carece de laboratorios, el 48.5 % no dispone de comedor y el 45.2 % no cuenta con biblioteca.

Agregó que el 82.9 % de los docentes consultados considera que la sobrepoblación de las aulas dificulta la atención individualizada de los estudiantes.

A partir de esos resultados, sostuvo que las deficiencias de infraestructura y las condiciones en que se imparte la docencia afectan especialmente a los estudiantes de familias de menores ingresos.

Reclamaciones del magisterio

El representante de la ADP también se refirió a los cuestionamientos sobre las reclamaciones de incentivos derivados de la Evaluación del Desempeño Docente.

Explicó que más de 7,000 maestros tienen pendientes pagos retroactivos, solicitudes de revisión sin respuesta y expedientes que todavía esperan una solución, pese a haber completado las etapas correspondientes.

"Reclamar el pago de un incentivo establecido en la normativa no es un acto de irresponsabilidad ni una expresión de codicia. Es exigir el cumplimiento de una obligación institucional", manifestó.

De la Rosa defendió, además, las conquistas históricas del sindicato, entre ellas la lucha por el 4 % del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria, la dignificación de la profesión docente y la exigencia de mejores condiciones para la enseñanza.

Posición frente al sector empresarial

El dirigente también respondió a los planteamientos del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, sobre la responsabilidad de la ADP en los problemas del sistema educativo.

De la Rosa consideró que, al evaluar el funcionamiento de la educación dominicana, también debe examinarse el destino de los recursos del presupuesto educativo que reciben empresas privadas mediante contratos, consultorías, programas de formación y adquisición de materiales y servicios.

En ese sentido, cuestionó el impacto de esas inversiones en la calidad de los aprendizajes y afirmó que el sindicato no administra los recursos del 4 % del PIB ni dirige la política educativa del país.

Respuesta a los cuestionamientos

En su declaración, De la Rosa también rechazó los planteamientos publicados en Diario Libre que cuestionan el papel de la ADP y proponen su desaparición como organización sindical.

El dirigente hizo referencia a los artículos de opinión "La ADP: enemiga de los más pobres", y "La ADP debe desaparecer", así como a una publicación que utilizó la expresión latina "Delenda est Carthago", atribuida al senador romano Catón el Viejo.

Ante esos planteamientos, defendió la permanencia del sindicato y sostuvo que su eliminación no resolvería las dificultades de la educación pública.

Finalmente, afirmó que la ADP ha presentado propuestas sobre el currículo, la formación docente, la infraestructura escolar y la calidad del gasto educativo, y reiteró que las soluciones a los problemas de la enseñanza requieren atender las condiciones materiales de las escuelas y las responsabilidades de las autoridades.