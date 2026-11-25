El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt),

, informó este miércoles que mantiene conversaciones con las instituciones académicas para atender la demanda acumulada de profesionales que no han conseguido acceder a una especialidad.

El funcionario no precisó cuántas plazas adicionales podrían habilitarse ni cuándo se concretaría la ampliación.

La cantidad de aspirantes a residencias médicas ha aumentado durante los últimos años. En 2025 se examinaron 6,181 profesionales para ocupar 1,402 plazas, mientras que en 2026 participaron 6,526 aspirantes para unas 1,400 vacantes, según registros de la UASD y el Ministerio de Salud Pública.

De mantenerse la disponibilidad de plazas de 2026 y cumplirse la proyección de participantes para 2027, habría cinco aspirantes por cada vacante.

Inscripciones y fecha del examen

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, Ángel Nadal Ponce, informó que las inscripciones para el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (Enurm) comenzaron el 20 de noviembre de 2026 y concluirán el 31 de enero de 2027.

La evaluación se realizará el domingo 7 de marzo de 2027, en el campus de la sede central de la universidad.

Los aspirantes deberán completar su inscripción y depositar los documentos requeridos a través del portal www.fcsuasd.net, donde podrán consultar los requisitos, el instructivo y la guía temática.

El costo del examen se mantiene en 3,000 pesos, que podrán pagarse mediante la plataforma de la universidad, por transferencia bancaria o con tarjetas de crédito o débito.

La convocatoria está dirigida a profesionales dominicanos y extranjeros graduados en Medicina u Odontología que cumplan con los requisitos establecidos.

La UASD es la única institución académica del país facultada por el Consejo Nacional de Residencias Médicas para administrar esta evaluación.