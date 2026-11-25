Estudiantes de distintos centros educativos de Santo Domingo Norte están saliendo más temprano de las aulas debido a una reducción de los horarios de clases dispuesta por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), como parte de un plan de lucha contra el Ministerio de Educación.

La medida fue anunciada el pasado 18 de noviembre por el Comité Ejecutivo Municipal de la seccional Santo Domingo Norte 1 y establece nuevos horarios de salida para las distintas tandas escolares.

Con la disposición, los estudiantes de la jornada matutina deben salir a las 11:30 de la mañana; los de Jornada Escolar Extendida, a las 2:00 de la tarde; los de tanda vespertina, a las 4:30 de la tarde, y los de la nocturna, a las 8:00 de la noche.

Para las modalidades sabatina y dominical, la salida fue fijada a la 1:00 de la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-20-at-114409-am-0346dcb2.jpeg Comunicado de ADP.

En algunos centros, los alumnos que antes concluían sus clases a las 12:15 del mediodía ahora son despachados a las 11:30 de la mañana. En otros, estudiantes que tenían previsto salir a las 4:00 de la tarde ahora lo hacen a las 2:00.

Reclamos del magisterio

La decisión forma parte de un plan de lucha anunciado por el gremio ante lo que considera falta de respuesta de las autoridades educativas a demandas del magisterio y necesidades de los centros escolares.

Los reclamos de los maestros

Entre las demandas presentadas al Ministerio de Educación figuran el pago de los incentivos por la Evaluación del Desempeño Docente, el desembolso de retroactivos pendientes y la entrega de los fondos descentralizados, que, según la ADP, llevan aproximadamente un año de retraso.

El sindicato también exige un incentivo por complejidad de cargo para los coordinadores pedagógicos y rechaza las disminuciones de calificaciones que, asegura, recibieron docentes que solicitaron revisiones de sus evaluaciones.

Asimismo, reclama la terminación de escuelas de Santo Domingo Norte que llevan más de seis años en construcción, así como el nombramiento de personal docente y de apoyo para los centros educativos públicos.

En el comunicado oficial número 7, fechado el 18 de noviembre de 2026, el Comité Ejecutivo Municipal de la seccional Santo Domingo Norte 1, presidido por Julio Batista Abreu, informó que el plan de lucha se mantendría por tiempo indefinido hasta que el Ministerio de Educación cumpliera los compromisos pendientes con el magisterio de esa demarcación.