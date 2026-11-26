Los maestros realizaron marchas, piquetes y hubo paros de docencia en varias provincias. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tienen beneficios que los llevan a poder disfrutar de la cobertura por gastos contemplados en el presupuesto de la entidad como "de personal dirigencial", además de una licencia legítima del 100 % de su sueldo anterior como docentes en el sector público. Solo en el primer semestre de 2024, la ADP utilizó 37.2 millones de pesos para los gastos de su directiva, una cantidad que duplicó los recursos utilizados para pagar al personal administrativo y de soporte de la organización.

La licencia, por el tiempo que dure en el cargo sindical, se fundamenta en la Ley General de Educación 66-97. En una búsqueda en las nóminas de Educación, se identificó a ocho de los 21 integrantes del Comité con posiciones de maestros técnicos, docentes de nivel medio, coordinadores y directores. Estos devengan salarios que van desde los 20,000 a los 98,000 pesos mensuales.

En la actual dirigencia también figuran representantes electos en otros niveles del Estado. Tal es el caso del diputado por el Partido Revolucionario Moderno Nolberto Ortiz de la Cruz y los regidores Franklin Ferreras, del Partido de la Liberación Dominicana, y Adhamilka Espinal, de la Fuerza del Pueblo. Ninguno aparece en las nóminas del Ministerio de Educación (Minerd), pues debe encontrarse bajo licencia sin disfrute de sueldo mientras percibe remuneración por otro cargo público.

Menegildo de la Rosa, secretario de relaciones públicas de la entidad, afirmó ayer que, como dirigentes de la ADP, él y los otros 20 integrantes del Comité no perciben ningún sueldo, sino beneficios como, por ejemplo, combustible.

"No recibo pagos porque soy director de un centro", dijo. "Si voy a San Pedro o La Romana, me dan la gasolina. Y si me compro un pedazo de guineo con huevo [también me costean]".

Según los últimos estados financieros publicados por el gremio en su sitio web, entre enero y junio de 2024 se ejecutaron 55.8 millones de pesos en gastos de personal y de la dirigencia. De ese total, 37.2 millones de pesos correspondieron a la directiva.

Dentro de los desembolsos dirigenciales del semestre, el uso de vehículos absorbió 10.8 millones de pesos. A esta partida se sumaron 6.3 millones en combustibles y lubricantes, así como 9.32 millones por concepto de compensación por permanencia. Por igual, el presupuesto destinado al Pleno Nacional de Dirigentes pasó de 1.03 millones en el primer trimestre a 3.71 millones de pesos en el segundo.

"No recibo pagos porque soy director de un centro. Si voy a San Pedro o La Romana, me dan la gasolina" Menegildo de la Rosa Secretario de relaciones públicas de la ADP “

Las nóminas también mostraron una brecha. Mientras el gasto en personal administrativo aumentó un 7.7 % (pasando de 8.97 millones a 9.67 millones de pesos), las asignaciones dirigenciales crecieron a más del doble de ese ritmo, por lo que pasaron de 17.20 millones a 20.02 millones de pesos entre abril y junio.

¿A quién rinden cuentas?

De la Rosa remitió a la página web de la entidad para obtener información sobre las auditorías internas que -según explicó- se realizan a diario a cada seccional. No obstante, los reportes publicados en el portal llegan hasta 2021 y los estados financieros abarcan desde 2019 hasta junio de 2024.

Al tratarse de fondos provenientes de los salarios de los afiliados, Educación no ejerce control sobre el descuento automático del 1 % del sueldo bruto de los profesores que se transfiere a la ADP.

Amparada bajo el principio de autonomía sindical, la organización debe rendir cuentas ante sus propios miembros y organismos internos, mediante informes financieros de su Secretaría de Finanzas al Pleno Nacional de Dirigentes, los congresos nacionales y la Comisión Nacional de Contraloría y Auditoría. También debe presentar su declaración jurada informativa anual ante la Dirección General de Impuestos Internos.

Luchas de millones La defensa de los derechos de los docentes constituye uno de los principios de la ADP. Durante el segundo trimestre de 2024, la entidad ejecutó 18.8 millones de pesos en luchas reivindicativas, equivalentes al 11.70 % de los 161 millones de pesos de los egresos de la institución entre abril y junio. Sin embargo, el presupuesto publicado no ofrece un desglose de los conceptos específicos que componen los desembolsos de esas actividades, lo que impide conocer cómo se distribuye esa cantidad. Cumplir el programa reivindicativo figura como un deber de toda la membresía, por lo que el desacato constituye una falta sujeta a juzgamiento y sanción. Una vez más, Diario Libre solicitó al Minerd respuestas sobre distintos aspectos relacionados con el gremio, pero al cierre de esta edición la institución no había respondido las interrogantes.