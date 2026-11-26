Inauguración de un Aula Específica en la Escuela Primaria Hermanos Trejo, destinada a fortalecer la atención educativa de estudiantes con autismo y discapacidad intelectual. ( FOTOS CEDIDAS POR LA REGIONAL 12 DE EDUCACIÓN. )

Las autoridades educativas de Higüey encabezaron este jueves la inauguración de un aula específica en la Escuela Primaria Hermanos Trejo, destinada a fortalecer la atención educativa de estudiantes con autismo y discapacidad intelectual.

Este espacio tiene como propósito favorecer el aprendizaje, la autonomía, la participación y el desarrollo integral de los estudiantes, mediante una atención especializada que responda a sus necesidades y promueva su inclusión en el entorno escolar.

El aula cuenta con tres docentes y actualmente ofrece atención a 10 estudiantes y sus familias, con una proyección de ampliar su cobertura hasta alcanzar los 15 estudiantes, fortaleciendo así la respuesta educativa a las necesidades de la comunidad.

Participación de autoridades

La actividad fue encabezada por directora de la Regional 12 de Educación, Aidée López, junto a la directora del Distrito Educativo 12-01 de Higüey, Marta Rodríguez De León.

Estuvieron presentes técnicos regionales y distritales, así como el equipo de gestión del centro educativo, encabezado por su director, Joan de la Cruz.

También participaron Jackfreisy Paradis, exdirectora del centro e impulsora de esta iniciativa; el equipo técnico del Centro de Atención a la Diversidad (CAD), encabezado por su coordinadora, Carmen Rodríguez; Gloddys Pérez, encargada regional de aulas específicas; y Venecia del Rosario, técnica de Educación Especial.

El Distrito Educativo 12-01 de Higüey expresó su agradecimiento a la Dirección de Infraestructura Escolar por la habilitación de este espacio, que permitirá proporcionar a los estudiantes los apoyos necesarios para fortalecer sus aprendizajes, desarrollar sus habilidades, avanzar en su autonomía y participar activamente en la vida escolar.

Avance en educación inclusiva

La puesta en funcionamiento de esta aula específica representa un avance significativo en el fortalecimiento de una educación inclusiva, que reconoce y valora la diversidad, responde a las necesidades particulares de cada estudiante y contribuye a construir una escuela con mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos