El director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera; el presidente de Funglode, Leonel Fernández y Anne Lemaistre, directora y representante de la Oficina Regional de la Unesco para Cuba, República Dominicana y Haití. ( CEDIDA POR FUNGLODE )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) renovaron la noche de este jueves su convenio de cooperación, en el marco de la presentación de los módulos del programa de formación sobre libertad de expresión, acceso a la información y seguridad de los periodistas en la República Dominicana.

El acuerdo fue suscrito por el director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera, y Anne Lemaistre, directora y representante de la Oficina Regional de la Unesco para Cuba, República Dominicana y Haití, en presencia del expresidente de la República y presidente de Funglode, Leonel Fernández.

La actividad fue coordinada a través del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) y reunió a magistrados, juristas y representantes de las instituciones involucradas en el programa de formación.

Durante el encuentro, Lemaistre abordó el alcance del convenio de cooperación entre ambas instituciones, mientras que Herrera intervino en representación de Funglode.

Presentación de módulos de formación

La rectora del Iglobal, Josefina Pimentel, presentó la agenda de trabajo desarrollada en colaboración con la Unesco y los principales resultados de las iniciativas ejecutadas en el marco del acuerdo.

El encuentro incluyó una exposición del profesor Juan David Gutiérrez, consultor de la Unesco para la formación de jueces en inteligencia artificial.

Por su parte, Laura Faxas, coordinadora de la iniciativa, abordó las perspectivas y las próximas acciones previstas en esta nueva etapa de cooperación entre las instituciones.

El programa se desarrolla en el marco de la Iniciativa Global de Formación de Jueces sobre Libertad de Expresión, Acceso a la Información y Seguridad de los Periodistas.

La renovación del convenio da continuidad a las iniciativas desarrolladas anterioremente para fortalecer las capacidades de los operadores del sistema de justicia dominicano en la protección de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la seguridad de los periodistas.