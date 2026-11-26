Casi una semana sin docencia tenian los estudiantes de Boca Chica por el paro de la ADP. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Boca Chica levantó el paro de docencia que mantenía desde el pasado jueves, luego de llegar a acuerdos con las autoridades del Ministerio de Educación.

Tras más de cuatro horas de discusiones, el gremio emitió un comunicado en el que llamó a los profesores a reincorporarse a las aulas a partir de este jueves, bajo un horario provisional.

De acuerdo con lo establecido, la Jornada Escolar Extendida se impartirá hasta la 1:00 de la tarde; la tanda matutina, hasta las 11:00 de la mañana, y la vespertina, hasta las 4:00 de la tarde. En el caso del Sistema de Educación de Jóvenes y Adultos (Prepara), las tandas sabatina y dominical concluirán a la 1:00 de la tarde, mientras que la nocturna finalizará a las 7:30 de la noche.

La decisión fue adoptada la noche del pasado miércoles, luego de una extensa jornada de diálogo entre los representantes de la comunidad educativa, que incluyó a la ADP, el Ministerio de Educación y la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela.

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Durante el encuentro, la seccional de la ADP y las autoridades educativas acordaron una serie de medidas encaminadas a reanudar la docencia en esa demarcación, suspendida desde hacía una semana.

El Ministerio de Educación estuvo representado por José Alberto Contreras, director de Fortalecimiento y Supervisión, quien, junto con directivos de la ADP, realizó un recorrido por algunos de los centros educativos que presentan deficiencias en su infraestructura, una de las principales demandas del gremio.

Por la seccional de los profesores participaron su presidente, Leonaldo Jiménez Flores, y representantes de las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, entre otros integrantes de la comunidad educativa.

Entre las principales razones que motivaron la paralización figura la situación de 41 centros educativos que presentan problemas de infraestructura. Entre ellos están las escuelas Hermanas Mirabal, en Andrés; María Pineda Sánchez y Laura Estrada Chávez Sánchez, cuyos trabajos de reparación todavía no han concluido, pese a que algunas intervenciones comenzaron durante el pasado año escolar.

Más reclamos

Otro de los reclamos es que varios centros educativos llevan entre siete y más de 10 meses sin recibir los recursos de descentralización, necesarios para cubrir gastos básicos de funcionamiento, como el suministro de agua, la limpieza y la compra de papel higiénico.

El gremio también reclama el pago de incentivos pendientes y mejoras en la calidad del desayuno escolar.

En su comunicado, la ADP de Boca Chica reconoció que todavía no están dadas las condiciones necesarias para impartir docencia durante la jornada completa y en el horario habitual. Sin embargo, decidió convocar a los maestros y estudiantes a retornar a las aulas bajo el esquema provisional acordado.

La entidad exhortó a las autoridades educativas a cumplir con los compromisos asumidos y ejecutar, en el menor tiempo posible, las acciones necesarias para garantizar las condiciones que permitan el desarrollo normal de la jornada escolar.