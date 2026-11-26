Yanilet Marte tiene a sus dos hijas inscritas en una escuela del sector Los Platanitos, en Villa Mella. Como otros padres del municipio, se enteró por medio de una circular que sus niñas no completarían la jornada escolar debido a una disposición de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que reclama una serie de reivindicaciones para los centros educativos.

La seccional del gremio en Santo Domingo Norte dispuso reducir las horas de docencia en las distintas modalidades de enseñanza, ante las carencias que, según afirma, enfrentan las escuelas, entre ellas la sobrepoblación estudiantil y la falta de personal docente y administrativo.

La disposición, anunciada el pasado 18 de noviembre, establece que los alumnos de la tanda matutina deben salir a las 11:30 de la mañana; los de Jornada Escolar Extendida, a las 2:00 de la tarde; los de la vespertina, a las 4:30 y los de la nocturna, a las 8:00 de la noche.

Para las modalidades sabatina y dominical, la salida fue fijada a la 1:00 de la tarde.

La medida ha generado preocupación entre algunos padres, que temen que sus hijos pierdan horas de aprendizaje y se atrasen en el programa escolar.

Marte, madre de dos niñas de 13 y cinco años, manifestó que no cuenta con suficiente información sobre las razones que motivaron la decisión, por lo que considera necesario que los maestros expliquen sus reclamos a las familias.

En cambio, Laura de León, madre de tres estudiantes de 18, 15 y 11 años, expresó su respaldo a la convocatoria de la ADP, al considerar que los docentes tienen derecho a reclamar el cumplimiento de sus reivindicaciones.

No obstante, reconoció que la reducción de la jornada también tiene consecuencias para los alumnos.

"Me afecta un poco, porque los niños se atrasan un poquito en la escuela. Entonces, esperamos que el Gobierno tome la decisión correcta", manifestó.

Esteban de León, padre de una adolescente de 16 años, también expresó preocupación por la cantidad de horas de clases que está recibiendo su hija, ya que considera que esta reducción afecta su formación académica.

Las razones de la ADP

Una docente que prefirió no revelar su identidad explicó que la reducción de la jornada responde a diferentes carencias que afectan el funcionamiento de los centros educativos, especialmente la falta de recursos para cubrir necesidades básicas.

Entre los problemas mencionó la escasez de materiales de limpieza y de otros insumos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones, así como la sobrepoblación en las aulas y la falta de personal administrativo, de apoyo y de limpieza.

Indicó que, aunque en el centro donde trabaja cuentan con el personal docente necesario, existen otros planteles de mayor tamaño que no disponen de suficientes maestros para atender todas las aulas.

La docente también señaló que la medida comenzó a aplicarse la semana pasada, sin que hasta el momento se haya establecido una fecha para su conclusión.