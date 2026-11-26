Los estudiantes de centros educativos de Santo Domingo Norte podrían perder hasta 10 horas de clases a la semana debido a la reducción de la jornada escolar dispuesta por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), como parte del plan de lucha contra el Ministerio de Educación.

La medida, anunciada el 18 de noviembre por la seccional Santo Domingo Norte 1, establece nuevos horarios de salida para las distintas tandas escolares, con recortes que varían según el horario habitual de cada plantel.

En los centros donde los alumnos de la jornada matutina salían a las 12:15 del mediodía y ahora son despachados a las 11:30 de la mañana, la reducción representa 45 minutos diarios, equivalentes a tres horas y 45 minutos durante una semana de cinco días.

En el caso de los planteles donde la jornada concluía a las 4:00 de la tarde y ahora termina a las 2:00, los estudiantes pierden dos horas diarias de clases, para un total de 10 horas semanales.

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Mientras que en los centros donde la salida estaba prevista para las 5:00 de la tarde y fue adelantada a las 4:30, la reducción es de 30 minutos por día, lo que representa dos horas y 30 minutos a la semana.

La disposición establece que los estudiantes de la tanda matutina salgan a las 11:30 de la mañana; los de Jornada Escolar Extendida, a las 2:00 de la tarde; los de tanda vespertina, a las 4:30 de la tarde, y los de la nocturna, a las 8:00 de la noche. Para las modalidades sabatina y dominical, fijó la salida a la 1:00 de la tarde.

Reclamos de la ADP

La reducción forma parte de un plan de lucha anunciado por el Comité Ejecutivo Municipal de la seccional Santo Domingo Norte 1, que preside Julio Batista Abreu, ante lo que considera falta de respuesta del Ministerio de Educación a demandas del magisterio.

Entre sus exigencias figuran el pago de los incentivos por la Evaluación del Desempeño Docente, el desembolso de retroactivos pendientes y la entrega de los fondos descentralizados, que, según el gremio, acumulan aproximadamente un año de retraso.

También reclama un incentivo por complejidad de cargo para los coordinadores pedagógicos, la revisión de calificaciones de docentes que aseguran haber recibido reducciones en sus evaluaciones, la terminación de escuelas que llevan más de seis años en construcción y el nombramiento de personal docente y de apoyo.

La ADP advirtió que el plan de lucha se mantendrá por tiempo indefinido hasta que las autoridades educativas cumplan los compromisos pendientes con el magisterio de Santo Domingo Norte 1.