Los maestros se concentraron en el parqueo de la edificación donde funciona la Dirección Regional 08 de Educación. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Profesores de distintas seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paralizaron sus labores y llevaron este viernes su protesta a las oficinas del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), en el edificio gubernamental el Huacalito, provincia Santiago, para denunciar el deterioro de los centros educativos, retrasos en obras escolares y falta de recursos para garantizar el desarrollo de la docencia.

Los maestros se concentraron en el parqueo de la edificación, donde funciona la Dirección Regional 08 de Educación, con pancartas y consignas como "ADP a la calle otra vez" y "La ADP unida jamás será vencida".

Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, afirmó que la movilización responde a las dificultades que enfrenta la comunidad educativa, con estudiantes que todavía no han podido iniciar el año escolar debido a que sus planteles no están terminados.

El dirigente cuestionó el manejo de los recursos del 4 % del producto interno bruto destinado a la educación.

Denunció que las juntas descentralizadas carecen de fondos para cubrir necesidades básicas, incluso la compra de hojas de papel.

Entre los centros afectados mencionó las escuelas Angelita Suárez, en El Aguacate de Jacagua; San José Adentro y el plantel de la Villa Olímpica. Sobre el primero, señaló que los estudiantes no han podido recibir docencia en sus instalaciones, mientras que en San José Adentro algunos alumnos estarían abandonando los estudios debido a la falta de terminación de la escuela.

Las denuncias también incluyen retrasos en los trabajos de reconstrucción y deficiencias en planteles que permanecen en funcionamiento.

José Alberto Brito, presidente de la seccional Santiago Oeste, aseguró que uno de los centros educativos de esa demarcación cumplió 11 meses desde el inicio de su reconstrucción y que los trabajos no alcanzan el 20 % de ejecución.

También citó las filtraciones que afectan la escuela Emma Balaguer y los problemas en la verja perimetral de la Doctora Teresa Peña Silverio.

Brito denunció, además, que en algunos centros los maestros deben asumir las funciones de porteros por falta de personal, situación que los obliga a descuidar parte de sus responsabilidades pedagógicas para vigilar las entradas de los planteles.

Reclaman obras y mejores condiciones

Por su parte, Juana Vargas, presidenta de la seccional de la ADP en Villa González, enumeró varias necesidades que afectan a los centros educativos de esa demarcación.

Entre sus reclamos figuran la construcción de cuatro aulas para la escuela Celestina Patricia Gullón, la terminación de los talleres de un politécnico y la construcción de un comedor en el centro educativo Milagros Hernández, una obra que, según afirmó, llevan 14 años solicitando.

Exigen pago de incentivos

Los docentes también aprovecharon la jornada para reclamar al Ministerio de Educación el cumplimiento de los compromisos relacionados con la evaluación de desempeño, especialmente el pago de incentivos y los retroactivos pendientes.

Los dirigentes de la ADP sostuvieron que sus reclamos buscan garantizar condiciones dignas para estudiantes y maestros, así como el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades educativas.

Durante la concentración participaron representantes de las seccionales de Santiago, Santiago Oeste, Santiago Noreste, El Caimito, Sabana Iglesia, San José de las Matas, Villa González, Navarrete, Licey al Medio, Jánico y Baitoa, entre otras.

Al momento de desarrollarse la manifestación, un amplio dispositivo de agentes de la Policía Nacional permanecía apostado en los alrededores, mientras que miembros de la Digesett viabilizaban el tránsito en la zona.