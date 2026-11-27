Sede del Ministerio de Educación. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó este viernes que completó el pago retroactivo correspondiente a la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) 2025-2026 a los maestros que concluyeron el proceso y califican para recibirlo, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

La institución también comunicó que notificó la totalidad de las decisiones técnicas relacionadas con las 3,198 solicitudes de revisión y reclamación, así como con los 23 casos de incidencias de doble sesión.

Asimismo, explicó que, una vez concluya el Programa Nacional de Inducción, previsto para el 30 de noviembre, gestionará el pago retroactivo de los docentes participantes que cumplan con los requisitos.

En tanto, los incentivos correspondientes a los resultados de la evaluación comenzarán a aplicarse en enero de 2027, conforme a lo acordado con el gremio magisterial.

Priorizarán a 25,100 docentes con planes de mejora

En otro orden, el Minerd priorizará a 25,100 docentes en la implementación de planes de mejora individualizados, tras identificar oportunidades de fortalecimiento en distintas áreas de su desempeño durante la Evaluación del Desempeño Docente 2025-2026.

La iniciativa contempla estrategias diferenciadas de formación continua y acompañamiento pedagógico, dirigidas inicialmente a los maestros que obtuvieron resultados en los niveles insuficiente, por mejorar y regular, con especial atención a los niveles Primario y Secundario.

Entre los principales aspectos que requieren fortalecimiento figuran la gestión del ambiente de aprendizaje, la atención a las diferencias individuales de los estudiantes, la planificación docente, la evaluación de los aprendizajes y la convivencia escolar.

Los avances de esta estrategia fueron presentados ante el Consejo Nacional de Educación (CNE), durante su cuarta sesión ordinaria, en la que el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente explicó que los planes se ejecutarán de manera gradual y responderán a las necesidades específicas identificadas en los resultados de la evaluación.

Como parte del proceso, el Ministerio trabaja en el desarrollo de una herramienta tecnológica que permitirá elaborar planes de mejora personalizados, dar seguimiento a su implementación y verificar los avances de cada maestro en su práctica profesional.

La institución también elaboró informes por centro educativo, distrito y regional, con el propósito de identificar las necesidades particulares de cada territorio y orientar las acciones de formación y acompañamiento pedagógico.

En esta estrategia participan el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice).