Dirigentes de la Fuerza Magisterial desplegaron este viernes una pancarta desde un puente peatonal de la avenida 27 de Febrero, próximo a la Ortega y Gasset, para promover la marcha convocada por el opositor partido Fuerza del Pueblo (FP) para el próximo domingo.

Los manifestantes, encabezados por la coordinadora nacional de la organización, Adhamilka Espinal, exhibieron un cartel con el mensaje "Marchemos este domingo 29", acompañado de pancartas con reivindicaciones del sector educativo.

Espinal justificó la participación de los docentes en la movilización política por las deficiencias en las infraestructuras escolares, la necesidad de mejorar la calidad de la alimentación que reciben los estudiantes y la defensa de los recursos presupuestarios asignados a la educación.

Motivaciones de la marcha

La dirigente reclamó que los centros educativos dispongan de condiciones dignas para recibir a estudiantes y profesores y que los fondos correspondientes al 4 % del producto interno bruto (PIB) sean destinados exclusivamente a la educación.

Entre las motivaciones de los manifestantes, Espinal citó también el elevado costo de la canasta básica y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

La denominada Marcha del Pueblo está programada para las 10:00 de la mañana del domingo 29 de noviembre y partirá de la intersección de las avenidas Pedro Livio Cedeño y Duarte, en el Distrito Nacional.