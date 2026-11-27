La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama). ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Los préstamos para viviendas concentran la mayor cantidad de recursos entre los financiamientos otorgados por la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama), mientras que los destinados a viajes registraron el mayor crecimiento porcentual durante 2025.

De acuerdo con el informe correspondiente al año fiscal 2025, la cooperativa desembolsó 18,331 millones de pesos para préstamos de vivienda, frente a 15,168.1 millones de pesos registrados en su cartera en 2024, lo que representa un aumento del 20.9 %.

En tanto, los préstamos destinados a viajes pasaron de 20.8 millones en 2024 a 84.9 millones de pesos en 2025, para un incremento del 307.7 %. Aunque el monto destinado a viajes es considerablemente menor que el de vivienda, fue el renglón que experimentó el mayor aumento relativo durante el período analizado.

Para deudas

Por otro lado, los préstamos para deudas alcanzaron 5,705.4 millones de pesos en 2025, un ligero crecimiento del 0.2 % respecto al año anterior. Mientras que los destinados a inversión sumaron 6,197.7 millones, para una disminución del 2.9 % en comparación con 2024.

Otros financiamientos también mostraron aumentos. Los préstamos para estudios crecieron 116.8 %, al pasar de 167.4 millones a 363 millones de pesos, mientras que los destinados a salud aumentaron 55.2 %, hasta alcanzar 685.5 millones de pesos.

Cartera total

Al cierre del 31 de diciembre del 2025, la Coopnama registró una cartera bruta de créditos de 70,647.1 millones de pesos, según sus estados financieros auditados.

Luego de descontar 3,625.3 millones de pesos correspondientes a provisiones para créditos, la cartera neta se situó en 67,021.7 millones de pesos.

Durante ese mismo año, la cooperativa registró una cartera de 42,268.7 millones de pesos en préstamos, frente a los 36,980.1 millones del 2024, para un crecimiento del 14.3 %.

Si la Coopnama fuera un banco múltiple, estaría entre el top 4, si se toma en cuenta su patrimonio. De acuerdo con su informe financiero, este se situó el año pasado en 72,379.9 millones de pesos, para un crecimiento del 15.2 %.

El patrimonio de la cooperativa está compuesto por las aportaciones de los asociados, reservas y utilidades por distribuir al cierre del período. Al 2025, su matrícula social se incrementó en 13,502 asociados, que representa un 7.17 %, para un total de asociados ascendente a 201,926.