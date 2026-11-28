La curiosidad por conocer el mundo a través de los mapas despertó en Luis Abraham Taveras García un interés especial por la cartografía digital, una disciplina que comenzó a explorar desde las aulas del Centro Educativo José Castillo Reyes, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Su acercamiento a esta área de la tecnología surgió gracias al uso de la pantallas digitales en la escuela y a las enseñanzas de su profesor de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, Rafael Acosta.

Para Luis Abraham, la cartografía digital representa una oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre el mundo y comprender mejor su entorno. "Lo que me gusta es la posibilidad de poder ver los mapas y aprender de ellos y del mundo", expresó.

Su interés por esta disciplina guarda una estrecha relación con su asignatura favorita que es Ciencias Sociales, a través de la cual ha desarrollado una especial curiosidad por la historia y el funcionamiento de la sociedad.

La dedicación como clave del éxito académico

A sus 13 años, Luis Abraham está entre los perfiles académicos más destacados del país. Se encuentra en segundo de secundaria y por sus habilidades en cartografía digital ha sido reconocido por el Ministerio de Educación con diferentes distinciones como el título de Estudiante de la Semana.

Al ser consultado sobre cómo logra mantener sus calificaciones, el joven señaló que su principal estrategia consiste en dedicarse a los estudios y procurar mantener un buen nivel.

El adolescente utiliza herramientas digitales que van desde Seterra (ubicación básica en mapas) hasta Google Earth y Ventusky (que permiten observar modelos cartográficos en 3D y visualización de fenómenos meteorológicos).

A su corta edad, Luis Abraham tiene la habilidad de interpretar interpretar información geográfica, identificar coordenadas y explorar las características de distintas regiones del mundo.

Aspira a convertirse en abogado

Pese a su interés por la cartografía digital y las herramientas tecnológicas, Luis Abraham se inclina por estudiar Derecho, una carrera que le llama la atención y que contempla cursar cuando vaya a la universidad.

Mientras se prepara para iniciar una nueva etapa académica, el joven francomacorisano mantiene su interés por conocer el mundo, comprender la sociedad y aprender de su historia.

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