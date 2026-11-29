Los seis exrectores reconocidos por la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) muestran sus certificados durante la ceremonia en la que fueron distinguidos como miembros eméritos por sus aportes al desarrollo de la educación superior dominicana. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) distinguió como miembros eméritos a seis exrectores de instituciones de educación superior del país por sus contribuciones al desarrollo del sistema universitario dominicano.

Los reconocimientos fueron entregados el pasado viernes 27 de noviembre durante el encuentro navideño de la organización, celebrado en la Universidad Católica Nordestana (UCNE), en San Francisco de Macorís, con la participación del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía.

Los exrectores reconocidos fueron:

Esteban Tiburcio Gómez , de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco).

, de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco). Nurys del Carmen González, del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu).

(Isfodosu). Editrudis Beltrán Crisóstomo , de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

, de la (UASD). Carlos Tomás Morel Diplán, de la Universidad Católica del Cibao (Ucateci).

(Ucateci). Ramón Sosa , de la Universidad Domínico Americano (Unicda).

, de la Universidad Domínico Americano (Unicda). Arturo del Villar, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Durante la jornada también se celebró una misa en memoria de Lily Rodríguez, monseñor Jesús María de Jesús Moya y Rafael Reyes Almonte, fallecidos recientemente.

La ceremonia religiosa estuvo presidida por el obispo de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz Baldera, y contó con testimonios de familiares y representantes de las comunidades universitarias.

Los desafíos de la educación superior

El presidente de la ADRU y rector de la UCNE, Isaac García de la Cruz, se refirió a los desafíos que enfrenta el sector ante las propuestas legislativas y los procesos de consulta para transformar el sistema educativo dominicano.

"La ADRU ha cumplido el papel que asumió desde 1980: aportar estabilidad al sistema", expresó García de la Cruz, quien abogó por mantener la unidad de las instituciones universitarias.

De su lado, Santos Badía, señaló que, pese al crecimiento de la educación superior dominicana durante los últimos 46 años, todavía persisten desafíos identificados desde la fundación de la asociación.

En diciembre de 2025, la ADRU cuestionó el proyecto de ley que contemplaba la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior. La organización abogó por preservar la autonomía universitaria y crear una agencia independiente de acreditación académica.

Posteriormente, en agosto de 2026, Santos Badía anunció que la transformación del sistema educativo incluiría una revisión de los programas de estudio, la duración de las carreras universitarias y la pertinencia de la oferta académica frente a las necesidades del mercado laboral.

La ADRU fue fundada el 18 de agosto de 1980 y agrupa actualmente a 30 instituciones de educación superior del sector público y privado.