$!Abinader reitera año escolar se inicia en un mes en modalidad presencial

Aseguró que, desde ya, el Gobierno se prepara para el próximo curso que, según él, será una etapa distinta y con los cambios necesarios introducidos para reformar” la educación de una vez por todas y para siempre.

Dijo que no se dejó amilanar por las dificultades y quienes pedían dejar sin efecto el año académico. “De corazón les digo que me siento muy orgulloso de saber que a pesar de que recibimos un gobierno en medio de una pandemia, con una grave crisis económica afectando a todo el planeta, no nos dejamos amilanar “, apuntó.

El acto de cierre del año lectivo estaba previsto para el 30 de junio, pero tuvo que ser pospuesto para este martes 3 de agosto. Participaron Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, representantes de padres y amigos de la escuela, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales acreditadas en la República Dominicana.