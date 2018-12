$!ADP denuncia docentes no han cobrado diciembre

La Presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció ayer que cientos de maestros de las regionales de Santiago, Cotuí, San Francisco de Macorís y La Vega no han cobrado el salario correspondiente al mes de diciembre.

Xiomara Guante dijo que el atraso constituye un irrespeto, no solo porque no han pagado, sino porque que no explican la razón de esa situación.

“Emplazamos al ministro de Educación, Andrés Navarro, para que proceda al pago inmediato de estos docentes, pues desde el lunes 24 se nos aseguró que cobrarían y hoy estamos a 26 (corresponde a la fecha de ayer) y aun no dan señales de cumplir, lo que constituye un abuso y una falta de respeto, en tanto todo trabajador cuenta con el dinero que se ha ganado en todo un mes de esforzado trabajo”, comentó Guante.

Advirtió que la ADP no tolerará la posición de las autoridades del Ministerio incumpliendo con el pago de los sueldos de los maestros y adelantó que será un tema a tratar en la próxima reunión ADP-Minerd.

“Esperamos que el sueldo correspondiente a este mes de diciembre se pague y que no nos obliguen a que en plena época de navidad vayamos en masa a reclamar el pago que por ley le corresponde a cada maestro y maestra”, expresó la presidenta del sindicato.