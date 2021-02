ADP niega que se aprobara retorno a clases presenciales para este año escolar

La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, negó que durante la reunión del Consejo Nacional de Educación (CNE) se aprobara a unanimidad que las clases en las aulas comiencen durante el presente año escolar, como informó el ministro de Educación, Roberto Furcal.

La educadora dijo que sí se aprobó elaborar un cronograma del reinicio gradual, pero advirtió que no se estableció una fecha para el reinicio de las clases presenciales.

“Ahí no se aprobó que se inicie ahora o el año escolar que viene. Ahí no se puso fecha, no sé de dónde salió eso, porque eso no se decidió”, dijo Guante.

Al explicar lo que se conversó durante la reunión en la que participaron diversos sectores, afirma que se aprobó darle seguimiento a los protocolos que el Ministerio de Educación con la mesa técnica está elaborando, conjuntamente con organizaciones como la ADP.

Además, los participantes en la reunión acordaron que para definir la fecha del retorno a las aulas se tomarían en cuenta los siguientes factores: primero, que se haya aplanado la curva de contagios según los reportes del Ministerio de Salud Pública; segundo, que haya pasado la fase de vacunación de los maestros, y tercero, que se hayan adecuado los centros educativos para garantizar mínimamente la higiene y evitar que sean foco de contagio.