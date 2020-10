$!Año escolar costará RD$50,000 millones; detallan programa “Aprendemos en Casa”

Educación inclusiva

En el acto, la representante en el país de Unicef, Rosa Elcarte, felicitó a los sectores público, privado y de la sociedad civil que a su entender han demostrado que la educación “une a este país como uno solo”.

Reveló que Unicef ofreció apoyo técnico en los dos ciclos de la educación primaria y el primer ciclo de secundaria. Indicó que la estrategia integral “Aprendemos en Casa” busca que con los cuadernillos mensuales no haya excusa de que los que no tienen internet ni electricidad no estudien. Además, que al trabajar sobre la misma temática la familia no se “vuelva esquizofrénica”. Reveló que los padres contarán con un canal de televisión, en el que les darán orientaciones sobre su acompañamiento en la enseñanza. A los padres iletrados se les explicará cómo ayudar a sus hijos con interpretaciones teatrales.

Destacó el gran esfuerzo para garantizar la inclusión realizado por el Minerd, implementando una estrategia integral que incluirá materiales para niños con discapacidades visuales y auditivas y con autismo. Así como el apoyo psicoemocional. Por eso, los cuadernillos tendrán versiones en braille, lengua de señas y pictogramas.

Reveló que los ministerios de Salud Pública y Educación acordaron que los estudiantes con más inconvenientes de aprendizajes podrán ir a las aulas, en fechas acordadas previamente y cumpliendo protocolos. Afirmó que la educación, como derecho fundamental, no se puede paralizar por emergencias o una pandemia.

En tanto que Inicia-Educación ofreció apoyo técnico en el segundo ciclo de secundaria. Su representante, Angela Español, explicó que escogieron como estrategia metodológica el aprendizaje basado en proyectos y en el desarrollo de las competencias. Reveló que cuidaron los aspectos emocionales de los jóvenes, como salud y prevención.

Mientras que la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ligia Pérez, destacó que dos encuestas revelaron que más del 80 % de los padres no querían enviar a sus hijos a las aulas por miedo al COVID-19. Educación recibirá este año un presupuesto que ascendería a RD$194,510.2 millones, según el Proyecto de Presupuesto sometido al Congreso Nacional.